«Беги быстрее, ничего страшного!»: родители подбадривали детей после обрушения крыши в спорткомплексе «Вересники»

Крыша обрушилась прямо за спинами бегущих детей. Фото: @kirovonline

Жуткое ЧП в спорткомплексе «Вересники», произошедшее 4 апреля, поразило не только весь Киров, но и всю страну. Инцидент, попавший на видео, в считанные минуты разлетелся по городским пабликам, откуда его быстро растиражировали СМИ, и вскоре только ленивый не знал о происшествии.

В тот день в легкоатлетическом манеже проходили соревнования среди юных спортсменов. И, когда дети бежали финальный круг, за их спинами внезапно обрушился потолок здания. Куски железа и бетона полетели прямо на дорожку - туда, где пробегали ребята еще пару секунд назад… Лишь чудом никто не пострадал.

Народ возмутился - и вполне ожидаемо, мол, как же так, как вообще могли такое допустить, а если бы пострадали дети, болельщики… Да и сам факт того, что потолок провалился прямо напротив места, где на стене висело ироничное «Газпром - детям!» (а он является собственником объекта), добавлял жару. Однако нашлись некоторые внимательные люди, которые задались другим вопросом: а куда, собственно, смотрят родители этих самых детей?

Спортсмены едва не пострадали, и это, безусловно, ужасно. Но заставляет смутиться и задуматься поведение еще и взрослых. Дело в том, что очевидцы произошедшего подкинули сомнительных подробностей. Некоторые родители, болеющие за детей, вместо того, чтобы испугаться за них, напротив, начали подбадривать ребят еще активнее. Мол, рухнувший потолок - не причина для того, чтобы останавливаться, соревнования же!

- Молодец! Хорошо! Быстрей, давай-давай-давай! - кричали взрослые ребятишкам. - Ничего страшного!

Кто-то в конце даже начал аплодировать. И те продолжали бежать - то ли по инерции, то ли спеша скорее покинуть опасную зону. Пока спортсмены, решившие идти до конца, бежали к финалу, большая часть как детей, так и взрослых, в панике ринулась прочь из манежа. Но некоторые оставались сидеть, желая узнать, каков же будет итог соревнований. И это при том, что их дети едва не стали жертвами чужой халатности!

- Ты сняла? - интересуется кто-то из зрителей.

- Да, - отвечает женский голос.

Вот и все, что интересовало родителей. Заснять на видео свое дитя, бегущее к финишу (от смертельной опасности).

Возможно, сыграл свою роль стресс, быть может, реакция на непредвиденную ситуацию… Можно было бы так сказать, если бы не были слышны явственно веселые нотки в голосах родителей. Произошедшее они посчитали недостаточным для того, чтобы бежать прочь, прихватив своего ребенка, как можно скорее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Кировской области

На данный момент Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело. Региональная прокуратура признала этот шаг законным. Опрошены директор комплекса и главный инженер, ответственный за эксплуатацию манежа. Решается вопрос о проведении строительно-технической судебной экспертизы. Ход расследования контролирует центральный аппарат СК России. Виновным предстоит ответить по статьям «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Собственно, один только вопрос: может, стоит проверить и вот таких родителей?

Тех, кто готов подвергать опасности своих детей ради победы?