«Состояние длительного стресса»: кировский психолог объяснила возможные причины поведения мужчины, пнувшего инвалида в спину

Всколыхнувший едва ли не всю страну инцидент произошел чуть больше недели назад, 21 февраля. Фото: vk.com/kirovonline

На минувшей неделе едва ли не всю страну всколыхнул инцидент, произошедший в Кирове. В одном из магазинов города некий мужчина по неизвестной причине с силой пнул пенсионера с тросточкой ногой в спину. Незамеченным поступок не остался, попав на камеры видеонаблюдения торговой точки. Ситуацией заинтересовались СМИ, позже - надзорные органы, и вскоре история разлетелась по всей стране.

Не в меру агрессивным мужчиной оказался местный 33-летний житель, ранее судимый. А пострадавшим от его действий - инвалид по зрению.

Мы заинтересовались, чем может быть продиктована такая немотивированная жестокость. Ведь подобный случай далеко не первый - и, к сожалению, не последний.

«Комсомолка» поговорила на эту тему с кировским психологом Надеждой Чибисовой. Эксперт считает: причин для подобного поведения может быть очень много, и без личного общения выяснить их очень трудно. Однако некоторые, общие «ключи» к разгадке все-таки имеются.

Кировский психолог Надежда Чибисова считает, что одной из причин такого поведения может быть длительный стресс или психологические травмы. Фото: предоставлено героиней публикации

- В целом, говоря о причинах такого проявления, можно назвать органические поражения головного мозга и нервной системы, функциональные расстройства, химические причины - алкогольные или психоактивные вещества, - говорит Надежда. - И, конечно, это могут быть и психологические причины: некие травмы, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - Ред.), при котором у людей могут быть приступы немотивированной агрессии, либо состояние длительного стресса.

По словам психолога, сейчас психоэмоциональная нагрузка на людей очень высока, и справиться с ней довольно трудно. Нервная система не может этого сделать, и мозг, как ее часть - тоже. Отсюда и подобные последствия.

- Если к этому прибавить какие-то личностные или профессиональные кризисы, рациональная часть мозга перестает управлять эмоциональной частью. Тогда она либо инстинктивно-рефлекторная часть берет верх. В таком случае человек управляем эмоциями и инстинктами, а не логикой и разумом, - говорит Надежда.

Что на самом деле управляло кировчанином в момент такого жестокого поступка, пока что остается за кадром. Стоит уточнить, что мало кто верит в слова мужчины о том, что ему «показалось». И даже если причина действительно в сильном стрессе, то вряд ли это смягчит его вину - по крайней мере, в глазах общественности.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в магазине на Октябрьском проспекте. На входе в торговую точку некий весьма объемный мужчина с силой пнул по спине впереди идущего пенсионера с палочкой. Возможно, кировчанину не понравилось, что ему перегородили проход. Несчастный упал на колени, а амбал прошествовал мимо. По рассказу продавца магазина, пенсионер сел на стул и заплакал, а боец поспешно ретировался.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке. Благодаря этому нападавшего удалось разыскать и задержать. Полиции он объяснил, что ему показалось, будто пенсионер тянет руки к его супруге и хочет ее схватить. Даже признал свою вину и сказал, что готов извиниться.

На кировчанина завели уголовное дело по статье «Побои». Областная прокуратура контролирует состояние пострадавшего пенсионера. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, однако буйный кировчанин остается на свободе. Напомним, сотрудники кировского СУ СКР ходатайствовали о заключении мужчины под стражу. Однако Ленинский районный суд отказался удовлетворить просьбу, освободив его сразу после заседания. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

В Кирове полиция ищет мужчину, пнувшего инвалида в магазине на Октябрьском проспекте

В Кирове неизвестный сильно пнул пожилого мужчину, который, по данным местных СМИ, является инвалидом по зрению. Предположительно, инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в центре города на Октябрьском проспекте. (подробности)

Кировская полиция задержала мужчину, пнувшего инвалида

В отношении кировчанина, пнувшего инвалида при входе в магазин на Октябрьском проспекте, возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В пресс-службе УМВД России по Кировской области сообщили, что задержанным оказался 33-летний местный житель, имеющий судимость за кражу. (подробности)

Кировчанин, пнувший инвалида, находится под следствием

Уголовное дело, возбужденное в отношении кировчанина, пнувшего в спину 52-летнего инвалида, передадут в СК РФ по Кировской области. Ранее мужчине были предъявлены обвинения по ст. ст.116 УК РФ – «Побои». На данный момент следователи изучают доводы, изложенные в СМИ. Кроме того, изъяты камеры видеонаблюдения, запечатлевшие момент конфликта. (подробности)

Суд отказался поместить под стражу кировчанина, пнувшего ногой инвалида

Мужчину, пнувшего ногой в спину инвалида, отказались арестовать. Такое решение вынес Ленинский районный суд города Кирова. Заседание прошло в пятницу, 26 февраля. (подробности)