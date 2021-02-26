Суд отказался поместить под стражу кировчанина, пнувшего ногой инвалида

Кировчанина освободили прямо в зале суда, отказавшись поместить под стражу. Фото: УМВД России по Кировской области

Мужчину, пнувшего ногой в спину инвалида, отказались арестовать. По информации ГТРК «Вятка», такое решение вынес Ленинский районный суд города Кирова. Заседание прошло в пятницу, 26 февраля.

Сотрудники регионального СУ СКР подали ходатайство о помещении буйного кировчанина в СИЗО на время расследования уголовного дела. Просьба была отклонена, и под стражу мужчину никто не поместил. Более того, его освободили прямо в зале суда. Однако сейчас расследование резонансного дела продолжается.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в одном из магазинов на Октябрьском проспекте. Кировчанин со всей силы пнул в спину пенсионера с тростью. Несчастный упал, а нападавший, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Однако все случившееся запечатлели камеры наблюдения в торговой точке.

Драчуна разыскали через несколько дней, 24 февраля, задержали и доставили в полицию. Им оказался ранее судимый 33-летний кировчанин. На мужчину завели уголовное дело за нанесение побоев. В свое оправдание последний заявил, что ему показалось, будто пенсионер пытается приставать к его жене. Позже выяснилось, что пострадавший - инвалид по зрению.

Инцидентом занялся областной Следком - в связи с небывалым резонансом. Позже к делу подключилась и региональная прокуратура. Ведомство намерено истребовать и изучить материалы уголовного дела, чтобы выяснить, соблюдаются ли конституционные права его фигурантов. Кроме того, прокуратура выясняет, оказали ли пострадавшему инвалиду социальную и медицинскую помощь, а также наличие обеспечения благоприятных условий по месту жительства.

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