Коронавирус в Кировской области, последние новости на 23 февраля 2021 года: амбулаторно лечатся почти 3,5 тысячи человек

В инфекционные стационары госпитализировано чуть более двух тысяч пациентов. Фото: Алексей Гмызин

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 23 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 131 новый случай заражения коронавирусом;

- 334 жителя области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 3478 человек.

В инфекционные стационары госпитализировано 2383 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2033 человек. У 1838 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 347 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 110 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 288 (+1). Так, за неделю - с 15 по 21 февраля - в Кировской области скончались семь пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

Все действующие в регионе ограничительные меры продлили до 4 марта. Работа дискотек и танцплощадок, а также проведение досуговых, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий под запретом. Исключение - спортивные мероприятия, деятельность музеев, заповедников, театров и кинотеатров, а также еще ряда учреждений.

В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса. За весь период вакцинации в нашу область поставили более 32 тысяч доз этого препарата.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

20 февраля 2021 года официальное разрешение на использование своего препарата «КовиВак» получил институт имени Чумакова. На сегодняшний день зарегистрированы уже три отечественные вакцины от коронавируса.

Все необходимые для регистрации исследования прошли в штатном режиме. Ни у одного из добровольцев не выявили серьезных побочных реакции.

Стоит отметить, что клинические испытания вакцины прошли и в нашем регионе, так как на территории Кировской области находится филиал института Чумакова - научно-образовательный центр «Биополис».