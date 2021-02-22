Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели 334 человека

16 заболевших из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Диана Иванова

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 22 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 131 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 334 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 287. За минувшую неделю с 15 по 21 февраля в Кировской области от COVID-19 скончались семь человек.

В госпиталях сейчас находится 2383 жителя области, у 2033 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1838 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 347 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 110 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3478 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3478 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 195 жителей региона.