В Кировской области мать четырех малолетних детей, погибших в пожаре, предстанет перед судом. В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что в настоящее время расследование резонансного уголовного дела завершено.Ранее «Комсомолка» сообщала, что ужасная трагедия произошла вечером, 30 октября, в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В квартире трехэтажного дома на улице Исаковской произошел пожар, который унес жизни четверых детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет.По версии следствия, мать погибших в тот день распивала спиртные напитки, а затем закрыла дверь на замок и ушла к свой подруге. Отец в момент трагедии находился на работе.Само же возгорание могло произойти из-за зажигалок. Девушка пояснила следствию, что дети неоднократно использовали их в качестве игрушек. Кроме того, ребятишки уже поджигали ими различные вещи в квартире.- По результатам заключения пожарно-технической судебной экспертизы, причиной пожара явилось возгорание горючих материалов под воздействием маломощного тлеющего источника зажигания или источника открытого пламени, - сообщили в СК РФ по Кировской области.На данный момент подозреваемая находится под стражей. В ходе следствия вину в совершенном преступлении девушка признала (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам - прим. Ред.). В ближайшее время дело отправится в суд.Помимо этого, известно, что семья состояла на учете в органах и учреждениях системы профилактики с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.- В рамках расследования отдельного уголовного дела, возбужденного по факту халатности, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ, в настоящее время оцениваются действия должностных лиц органов системы профилактики, - сообщили в СК РФ по Кировской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кировской области в пожаре погибли четверо детейУжасная трагедия произошла вечером, 30 октября, в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В квартире трехэтажного дома на улице Исаковской произошел пожар, который унес жизни четверых детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. (подробности)По факту гибели детей в Ложкарях прокурор внес представление чиновникамПо выявленным нарушениям законодательства прокурор Кировской области внес представление начальнику регионального управления МВД, министру социального развития области и главе администрации Юрьянского муниципального района. (подробности)Дело о пожаре, в котором погибли четверо детей в Кировской области, на контроле у председателя Следкома РоссииПредседатель Следкома РФ поручил руководству регионального ведомства пояснить обстоятельства пожара в Юрьянском районе, который унес жизни четырех детей. Также он поставил уголовное дело на контроль в центральном аппарате. (подробности)