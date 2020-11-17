По факту гибели детей в Ложкарях прокурор внес представление чиновникам

Пожар, в котором погибли четыре мальчика возрастом от 8 месяцев до 4 лет, случился в многоквартирном доме на улице Исаковской. Фото: kirov.sledcom.ru

В прокуратуре Кировской области сообщили об итогах проверки по факту гибели четырех детей в деревне Ложкари Юрьянского района.

Ужасная трагедия произошла вечером, 30 октября, в квартире трехэтажного дома на улице Исаковской. В помещении вспыхнул пожар, который унес жизни четверых малышей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что мать детей заперла их одних в квартире. Источник «КП» рассказал изданию, что 23-летняя девушка часто злоупотребляла спиртными напитками. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не может.

В настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). По решению суда обвиняемая находится под стражей.

При проверке исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратурой выявлены факты:

несвоевременной организации индивидуальной профилактической работы с семьей;

игнорирования зафиксированных случаев проживания детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью;

отсутствия должного взаимодействия между субъектами системы профилактики.

По выявленным нарушениям законодательства прокурор Кировской области внес представление начальнику регионального управления МВД, министру социального развития области и главе администрации Юрьянского муниципального района.