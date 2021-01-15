Кировская область готовится перейти к массовой вакцинации жителей от COVID-19. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время прививочные пункты появятся во всех медицинских организациях региона. На сегодняшний день вакцинация проводится в 12 пунктах, которые работают по принципу «кустового» закрепления территории.По словам первого заместителя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в регионе организована вся необходимая инфраструктура для транспортировки и хранения вакцины. Кроме того, область закупила дополнительное холодильное оборудование, а все сотрудники прошли необходимое обучение.В настоящее время в регионе продолжается добровольная вакцинация от COVID-19. Министр здравоохранения Андрей Черняев рассказал, что первый компонент препарата получили 2660 человек, а второй - 892. Кроме того, 11 января в область поступило еще 2200 доз вакцины. Она доставлена во все прививочные пункты.- До 1 марта в регион планируется поставка 55 000 доз вакцины, - сообщили в Минздраве. - Это позволит расширить географию и увеличить охват населения вакцинацией.Запись на прививку проводится по номеру телефона - 122. Помимо этого, отрабатывается механизм регистрации на вакцинацию через Единый портал государственных услуг.Глава региона Игорь Васильев отмечает, что в настоящее время все силы медицинского сообщества Кировской области направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Специалисты рассчитывают на то, что масштабная вакцинация поможет победить пандемию COVID-19.