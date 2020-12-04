Вакцинация от COVID-19 в Кировской области: предварительно записаться на прививку можно с 7 декабря

Кировская область готова к вакцинации от COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области начнется добровольная вакцинация от COVID-19. Ранее о масштабной кампании по всей стране заявил президент России Владимир Путин. В первую очередь вакциной «Спутник V» будут привиты граждане находящиеся в группе риска - медицинские и социальные работники, педагоги, а также сотрудники, которым приходится контактировать с большим количеством людей. Для этого в ближайшие несколько дней в России выпустят не менее двух миллионов доз вакцины. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин напомнил производителям, что масштабность производства вакцин не должна сказаться на их качестве.

Правительство Кировской области сообщило, что регион готов начать масштабную вакцинацию населения. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, предварительно записаться на прививку можно с 7 декабря по единому телефону 122. Вакцина будут доставлять в фармацевтическую организацию «Аптечный склад» и далее распределять по 12 точкам для вакцинации: три в городе Кирове, девять – в районах области.

По словам Андрея Черняева записаться на добровольную вакцинацию может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет.

- Перед прививкой каждого гражданина осмотрит врач или фельдшер, при этом особое внимание будет уделено пациентам с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения, - прокомментировал Андрей Черняев.

ГДЕ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ В КИРОВЕ

Где будут организованы прививочные пункты в кирове. Фото: kirovreg.ru

ГДЕ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Жители районов Кировской области могут пройти вакцинацию на базе поликлиник межрайонных лечебно-диагностических центров в Яранске, Слободском, Лузе, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске, Нолинске, Котельниче, Омутнинске. Отметим, что к каждой поликлинике прикреплены территории нескольких медицинских организаций по «кустовому принципу».

- Кирово-Чепецкая ЦРБ: Кирово-Чепецкий, Зуевский, Фаленский районы;

- Слободская ЦРБ: Слободской, Нагорский, Белохолуницкий районы;

- Вятскополянская ЦРБ: Вятскополянский, Малмыжский районы;

- Нолинская ЦРБ: Нолинский, Немский, Кильмезский, Уржумский районы;

- Яранская ЦРБ: Яранский, Санчурский, Кикнурский, Тужинский районы;

- Советская ЦРБ: Советский, Лебяжский, Пижанский районы;

- Омутнинская ЦРБ: Омутнинский, Верхнекамский, Афанасьевский районы;

- Лузская ЦРБ: Лузский, Подосиновский районы;

- Котельничская ЦРБ: Котельничский, Свечинский, Шабалинский, Даровской, Орловский, Арбажский районы.