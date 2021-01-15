Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 15 января.- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 236 новых случаев заражения коронавирусом;- 598 жителей области выздоровели;- амбулаторно лечатся 12480 человек.В инфекционные стационары госпитализировано 3246 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2842 человек. У 2692 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 404 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 109 человек, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие праздничные дни - с 1 по 10 января - в Кировской области скончались 12 пациентов. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 247 (+2) . Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0,87%. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.С 20 января заканчивается самоизоляция для кировчан старше 65 лет. Помимо этого, кировчанам разрешили посещать спортивные соревнования на открытых стадионах.В Кировскую область завезли 2200 доз вакцины от коронавируса. Скоро очередную партию лекарства распределят по прививочным пунктам. Из 2100 кировчан, привитых в декабре, второй компонент препарата получили уже 800 человек.В Кирове набирают волонтеров для работы в call-центре по коронавирусу. Добровольцы будут трудиться посменно, отвечая на звонки жителей региона с единого номера 122.Тем временем, 12 января, правительство региона выпустило новое постановление, согласно которому, все ограничения продлеваются до 16 февраля 2021 года. Напомним, в регионе запрещены все досуговые, развлекательные, физкультурные, спортивные и другие мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей. Не распространяется вето только на работу музеев, театров и кинотеатров, концертных залов, домов культуры и парков. Остаются открытыми заведения общепита - с условием запрета работы в ночные часы.