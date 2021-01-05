Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 5 января:- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 230 новых случаев заражения COVID-19;- 408 жителей области выздоровели;- на амбулаторном лечении находятся 12 801 человек.В инфекционные стационары госпитализированы 3 194 жителя области; у 2 790 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 2 651 человека коронавирус осложняется пневмонией. Еще у 404 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы.В отделении реанимации находятся 118 человек c диагнозом «коронавирус», 22 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 3 174 теста на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 534 исследования легких на КТ.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 234 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 4 января не предоставил.С 28 декабря, кировчане, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, могут обращаться в амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Он создан на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра. которая находится по адресу: улица Молодой Гвардии, 98.В праздничные дни круглосуточно работают телефоны «горячих линий»:(8332) 45-53-70 - областной наркологический диспансер,(8332) 40-80-22 - Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов.8-800-100-43-03, 8 (8332) 21-43-03 - справочный телефон по вопросам записи на прием к врачу через «электронную регистратуру».Также в Кирове открыто региональное отделение движения «Волонтеры-Медики». Штаб работает уже 10 месяцев. За это время волонтеры приняли 5100 заявок на продукты питания и лекарства от пенсионеров, находящихся на самоизоляции. Совместными силами с соцработниками добровольцы доставили 200 000 продуктовых наборов.