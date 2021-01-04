Пятикурсник Кировского государственного медицинского университета Дмитрий Машкин занимается добровольчеством уже пятый год. Когда-то он был просто волонтером, а сейчас является руководителем штаба волонтеров-медиков в университете.Дмитрий говорит, что медицинское волонтерство дает очень много важных для врача практических умений. Однако помощь оказывают не только студенты-медики. В штабе это называют «спонтанным волонтерством», когда человек без соответствующей подготовки вступает в ряды медиков-добровольцев.- Есть люди, которые не готовы принимать личное участие, но могут помочь ресурсами, транспортом, - отметили в штабе.Благодаря отзывчивости кировчан штаб оснащен средствами индивидуальной защиты, антисептиками, подарками для медработников, бытовой техникой. Кстати, сами волонтеры предпочитают не афишировать свою деятельность.Очень важно то, что у реготдела движения «Волонтеры-медики» налажена связь с министерством здравоохранения, социальными службами.- Мы в постоянном контакте с минздравом, руководителями медицинских организаций, - рассказала руководитель движения в нашем регионе Екатерина Садакова. - Ни на одну нашу просьбу мы не получили отрицательный ответ.Штаб работает уже 10 месяцев. За это время волонтеры приняли 5100 заявок на продукты питания и лекарства от пенсионеров, находящихся на самоизоляции. Совместными силами с соцработниками добровольцы доставили 200 000 продуктовых наборов.- Этот год показал, что в нашей стране, нашем регионе очень много небезразличных людей. У волонтеров появились постоянные подопечные - свои бабушки и дедушки. Они очень ценят нашу работу и всегда искренне благодарны, - говорит Дмитрий Машкин.В Правительстве области также отметили заслуги движения. Волонтеров-медиков назвали надежным кадровым резервом региона и будущим здравоохранения области.