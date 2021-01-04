Каждое лето в Вятские Поляны приезжают тысячи туристов, чтобы присоединиться к красочному костюмированному шествию в рамках Международного фестиваля шляп. Однако повод посетить город есть и зимой - там проходит задорный праздник «Вятское Новодище».ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯСоздатели события местные предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк называют фестиваль - генеральной репетицией Нового года. В течение дня в Вятских Полянах проходят детские спектакли, интерактивные программы, танцевальные флешмобы, творческие конкурсы и церемонии вручения подарков. Все желающие также могут покататься на санях и поучаствовать в создании огромного снежного кома.Становятся участниками праздника и социальные объекты города. Так, в 2019 году сказочные персонажи посетили Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения.ДЕВИЦА МЕТЕЛИЦА И ЕЕ ВЛАДЕНИЯОсобенно полюбился фестиваль жителям за его обаятельную и жизнерадостную хозяйку - Девицу Метелицу. Согласно легенде, зимняя волшебница является помощницей Деда Мороза. Долгое время у нее не было своих владений. К счастью, однажды героине приснился удивительный город, в котором ей захотелось обосноваться. Позднее Девице Метелице удалось разыскать это место. Тем самым городом оказались Вятские Поляны.Стоит отметить, что фестиваль «Вятское Новодище» проходит с участием сразу двух сказочных персонажей. Помимо распорядительницы праздника событие всегда посещает Российский Дед Мороз из Великого Устюга.ЛУЧШЕЕ ДЕТСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕФестиваль не остался без внимания членов жюри Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2018 году «Вятскому Новодищу» присудили первое место в номинации «Лучшее детское туристическое событие». Однако в текущем году из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось отменить семейный праздник.- Надеюсь, что в 2021 году мы проведем фестиваль с новой силой и пригласим не только Деда Мороза из Великого Устюга, но и волшебников из других регионов, - отметил Олег Уваров.При этом туристы по-прежнему могут посетить резиденцию Девицы Метелицы в Вятских Полянах. Сказочные владения волшебницы расположены в Музее головных уборов народов мира «Дом шляп». Там находится тронный зал помощницы Деда Мороза, лабиринт сказок и помещение для проведения мастер-классов.Помимо самих владений посетителям предложат оценить уникальную коллекцию головных уборов, которые хранятся в музее. Олег Уваров и Валерий Смолюк собрали коллекцию во время многочисленных путешествий по России и миру. К примеру, среди экспонатов можно найти индейский роуч и вьетнамский «Нон ла». В целом же, в музее находится более 800 различных предметов гардероба из 50 стран мира.Нередко Девица Метелица посещает в Вятских Полянах и Музей советского быта. В «Коммуналке» хранится бесчисленное множество открыток, календарей, фантиков, монет и спичечных коробков того времени. Есть в музее и старые документы, швейные машинки, телевизоры и другие приборы. Интересно, что все экспонаты посетителям разрешено трогать руками.