Топ-5 интересных фактов о Музее советского быта в Вятских Полянах

Небольшой городок на юге Кировской области уже прославился на всю Россию своим Музеем головных уборов народов мира «Дом шляп», и вот, 1 декабря Вятские Поляны снова порадуют местных жителей. На этот раз там откроется Музей советского быта «Коммуналка». Его создатели - предприниматели из Вятских Полян Олег Уваров и Валерий Смолюк - начали собирать экспонаты еще семь лет назад. И вот, музей наконец-то готов принять своих первых посетителей. Накануне открытия мы узнали, чем же удивит жителей Кировской области «Коммуналка».

1. МОЖНО ТРОГАТЬ РУКАМИ ВСЕ

Главное отличие нового музея в Вятских Полянах от других - это возможность не только издалека полюбоваться на экспонаты, но и потрогать их. Все посетители смогут разглядывать и перебирать открытки, перелистывать страницы книг, держать в руках монетки.

- Наш город маленький, и, к сожалению, он обделен интересными инфраструктурными вещами, такими как необычные галереи, - пояснил Олег Уваров. - Поэтому возникла идея открыть музей в не совсем обычном формате. У нас все можно будет потрогать, посмотреть и даже поиграть с экспонатами.

Все экспонаты можно трогать, главное - не уносить с собой. Фото: vk.com/public172183343

Непохожесть на другие музеи отражена и в названии галереи. В нем не будут фигурировать слова «СССР» или «Сделано в СССР». Напротив, музей наградили простым и таким знакомым для многих жителей области словом - «Коммуналка».

- Мы не хотели, чтобы у нашего музея было такое же название, как и у многих в стране, - отметил предприниматель из Вятских Полян. - А в «коммуналках» раньше все жили дружно, и многие вещи там были общими. То же самое впечатление складывается и у нас, когда мы ходим по нашему музею. Действительно, есть ощущение, что ты сам находишься в «коммуналке».

Всего в Музее советского быта будет работать три зала: уголок школьника, бытовая утварь гражданина СССР и экспозиции быта советской женщины. Однако уже сейчас Олег Уваров отмечает, что это только начало. С каждым годом музей будет развиваться и расширяться. Кроме того, уже есть задумки по созданию мастер-класса по фотоделу. Школьникам смогут сами попробовать отснять, проявить и просушить пленку.

2. ТЫСЯЧИ ЭКСПОНАТОВ

Олег Уваров собирал различные вещицы советского времени много лет подряд, и теперь музей хранит в своих архивах тысячи экспонатов. К примеру, посетители музея смогут увидеть сотни открыток, календарей и фантиков, десятки монет и спичечных коробков. Однако есть в «Коммуналке» и редкие экспонаты.

На полках музея можно будет увидеть даже чай, шоколад и советский алкоголь. Фото: vk.com/public172183343

- В нашем музее есть старые документы, швейные машинки, телевизоры и другие приборы, - отметил предприниматель. - Также в «Коммуналке» гости смогут найти советский закупоренный алкоголь, шоколад, квасное сусло. Но есть вещи, которые у нас в дефиците, - нам очень не хватает советских игрушек.

Как отметил один из создателей музея, поиск экспонатов для «Коммуналки» продолжится. Сейчас в планах у предпринимателя найти что-то уникальное. К примеру, шкатулки из советских открыток.

3. СВОЙ ВКЛАД ВНЕСЛИ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

Для того чтобы собрать экспонаты для будущего музея, Олег Уваров ездил в короткие экспедиции по Волго-Вятскому региону, Вологодской области и северу Кировской области. Однако к созданию экспозиций подключились и другие неравнодушные люди. Только в Вятских Полянах более двадцати жителей откликнулись и принесли в музей различные советские вещи.

- Мы были очень удивлены такому отклику людей, - отметил предприниматель. - Я опубликовал небольшую запись о поиске экспонатов для музея в соцсетях, и она набрала 12 тысяч просмотров. Люди стали передавать нам в «Коммуналку» вещи и истории, связанные с ними.

Жители Вятских Полян принесли множество экспонатов в дар музею. Фото: vk.com/public172183343

Так, в музей принесли целую коллекцию галстуков, детские игрушки, швейные машинки, фантики и фотографии из личных семейных архивов.

- К нам приходили и молодые семьи, и пенсионеры, - отметил Олег Уваров. - Это нас очень радует, ведь люди хотят, чтобы эти вещи остались на память своим потомкам. Мы понимаем, что некоторые передают нам очень ценные экспонаты. К примеру, одна женщина принесла нам удостоверение своей мамы.

Есть в музее особенно важные вещи и для самих создателей. К примеру, в «Коммуналке» есть часы, которые всегда стояли на столе у бабушки Олега Уварова. Также он сохранил для музея елочные игрушки и детские книжки.

4. ИНОГДА ВЕЩИ В МУЗЕЕ ОЖИВАЮТ

На днях в «Коммуналке» произошло очень необычное и в то же время радостное событие. В музее вдруг «ожил» один из экспонатов, а именно часы с боем, которые создатель «Коммуналки» купил несколько лет назад в Малмыжском районе.

- Часы три-четыре года пролежали в подвале, - пояснил Олег Уваров. - Недавно я достал их с полки и подумал, что они стали уже неказистыми, наверное, их стоит выкинуть. Но в последний момент я все-таки передумал и привез их в музей, чтобы создать с ними еще одну инсталляцию. Мы протерли часы и положили их на пол. В музее было тихо, и вдруг я услышал, что эти часы тикают.

А вот и те самые часы, которые пошли спустя долгие годы. Фото: vk.com/public172183343

Создатели музея восприняли этот случай как добрый знак перед открытием музея. Они надеются, что «Коммуналка» поможет посетителям вернуться в памяти на 20-30 лет назад и снова пережить какие-то добрые и позитивные моменты.

- Я позиционирую этот музей как машину времени, - отметил Олег Уваров. - То есть, когда ты приходишь в музей и видишь, слышишь, ощущаешь что-то из твоего детства, ты как бы возвращаешься в то время и вновь испытываешь яркие и счастливые эмоции из детства.

5. МУЛЬТИБИЛЕТЫ

Стоимость одного посещения Музея советского быта составит 50 рублей для детей, и 100 рублей для взрослых. Также посетителям предложат воспользоваться бонусом и купить «Мультибилет». По нему все желающие смогут сходить по приятной цене сразу в два музея: «Коммуналка» и «Дом шляп».

Олег Уваров и Валерий Смолюк ежегодно отправляются в экспедиции и находят новые головные уборы. Фото: vk.com/public172183343

Напомним, что Музей головных уборов народов мира «Дом шляп» появился в Вятских Полянах в 2016 году. До этого, в 2014 году, предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк отправились в кругосветную экспедицию на машине, чтобы собрать уникальную коллекцию головных уборов народов мира для будущего музея.