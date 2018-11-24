2018-11-23T14:57:56+03:00
Звезды

Топ-5 интересных фактов о Музее советского быта в Вятских Полянах

«Комсомолка» пообщалась с одним из создателей первого в Кировской области музея советского быта
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Торжественное открытие «Коммуналки» пройдет 1 декабря. Фото: vk.com/public172183343Торжественное открытие «Коммуналки» пройдет 1 декабря. Фото: vk.com/public172183343
Изменить размер текста:

Небольшой городок на юге Кировской области уже прославился на всю Россию своим Музеем головных уборов народов мира «Дом шляп», и вот, 1 декабря Вятские Поляны снова порадуют местных жителей. На этот раз там откроется Музей советского быта «Коммуналка». Его создатели - предприниматели из Вятских Полян Олег Уваров и Валерий Смолюк - начали собирать экспонаты еще семь лет назад. И вот, музей наконец-то готов принять своих первых посетителей. Накануне открытия мы узнали, чем же удивит жителей Кировской области «Коммуналка».

1. МОЖНО ТРОГАТЬ РУКАМИ ВСЕ

Главное отличие нового музея в Вятских Полянах от других - это возможность не только издалека полюбоваться на экспонаты, но и потрогать их. Все посетители смогут разглядывать и перебирать открытки, перелистывать страницы книг, держать в руках монетки.

- Наш город маленький, и, к сожалению, он обделен интересными инфраструктурными вещами, такими как необычные галереи, - пояснил Олег Уваров. - Поэтому возникла идея открыть музей в не совсем обычном формате. У нас все можно будет потрогать, посмотреть и даже поиграть с экспонатами.

Все экспонаты можно трогать, главное - не уносить с собой. Фото: vk.com/public172183343

Все экспонаты можно трогать, главное - не уносить с собой. Фото: vk.com/public172183343

Непохожесть на другие музеи отражена и в названии галереи. В нем не будут фигурировать слова «СССР» или «Сделано в СССР». Напротив, музей наградили простым и таким знакомым для многих жителей области словом - «Коммуналка».

- Мы не хотели, чтобы у нашего музея было такое же название, как и у многих в стране, - отметил предприниматель из Вятских Полян. - А в «коммуналках» раньше все жили дружно, и многие вещи там были общими. То же самое впечатление складывается и у нас, когда мы ходим по нашему музею. Действительно, есть ощущение, что ты сам находишься в «коммуналке».

Всего в Музее советского быта будет работать три зала: уголок школьника, бытовая утварь гражданина СССР и экспозиции быта советской женщины. Однако уже сейчас Олег Уваров отмечает, что это только начало. С каждым годом музей будет развиваться и расширяться. Кроме того, уже есть задумки по созданию мастер-класса по фотоделу. Школьникам смогут сами попробовать отснять, проявить и просушить пленку.

2. ТЫСЯЧИ ЭКСПОНАТОВ

Олег Уваров собирал различные вещицы советского времени много лет подряд, и теперь музей хранит в своих архивах тысячи экспонатов. К примеру, посетители музея смогут увидеть сотни открыток, календарей и фантиков, десятки монет и спичечных коробков. Однако есть в «Коммуналке» и редкие экспонаты.

На полках музея можно будет увидеть даже чай, шоколад и советский алкоголь. Фото: vk.com/public172183343

На полках музея можно будет увидеть даже чай, шоколад и советский алкоголь. Фото: vk.com/public172183343

- В нашем музее есть старые документы, швейные машинки, телевизоры и другие приборы, - отметил предприниматель. - Также в «Коммуналке» гости смогут найти советский закупоренный алкоголь, шоколад, квасное сусло. Но есть вещи, которые у нас в дефиците, - нам очень не хватает советских игрушек.

Как отметил один из создателей музея, поиск экспонатов для «Коммуналки» продолжится. Сейчас в планах у предпринимателя найти что-то уникальное. К примеру, шкатулки из советских открыток.

3. СВОЙ ВКЛАД ВНЕСЛИ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

Для того чтобы собрать экспонаты для будущего музея, Олег Уваров ездил в короткие экспедиции по Волго-Вятскому региону, Вологодской области и северу Кировской области. Однако к созданию экспозиций подключились и другие неравнодушные люди. Только в Вятских Полянах более двадцати жителей откликнулись и принесли в музей различные советские вещи.

- Мы были очень удивлены такому отклику людей, - отметил предприниматель. - Я опубликовал небольшую запись о поиске экспонатов для музея в соцсетях, и она набрала 12 тысяч просмотров. Люди стали передавать нам в «Коммуналку» вещи и истории, связанные с ними.

Жители Вятских Полян принесли множество экспонатов в дар музею. Фото: vk.com/public172183343

Жители Вятских Полян принесли множество экспонатов в дар музею. Фото: vk.com/public172183343

Так, в музей принесли целую коллекцию галстуков, детские игрушки, швейные машинки, фантики и фотографии из личных семейных архивов.

- К нам приходили и молодые семьи, и пенсионеры, - отметил Олег Уваров. - Это нас очень радует, ведь люди хотят, чтобы эти вещи остались на память своим потомкам. Мы понимаем, что некоторые передают нам очень ценные экспонаты. К примеру, одна женщина принесла нам удостоверение своей мамы.

Есть в музее особенно важные вещи и для самих создателей. К примеру, в «Коммуналке» есть часы, которые всегда стояли на столе у бабушки Олега Уварова. Также он сохранил для музея елочные игрушки и детские книжки.

4. ИНОГДА ВЕЩИ В МУЗЕЕ ОЖИВАЮТ

На днях в «Коммуналке» произошло очень необычное и в то же время радостное событие. В музее вдруг «ожил» один из экспонатов, а именно часы с боем, которые создатель «Коммуналки» купил несколько лет назад в Малмыжском районе.

- Часы три-четыре года пролежали в подвале, - пояснил Олег Уваров. - Недавно я достал их с полки и подумал, что они стали уже неказистыми, наверное, их стоит выкинуть. Но в последний момент я все-таки передумал и привез их в музей, чтобы создать с ними еще одну инсталляцию. Мы протерли часы и положили их на пол. В музее было тихо, и вдруг я услышал, что эти часы тикают.

А вот и те самые часы, которые пошли спустя долгие годы. Фото: vk.com/public172183343

А вот и те самые часы, которые пошли спустя долгие годы. Фото: vk.com/public172183343

Создатели музея восприняли этот случай как добрый знак перед открытием музея. Они надеются, что «Коммуналка» поможет посетителям вернуться в памяти на 20-30 лет назад и снова пережить какие-то добрые и позитивные моменты.

- Я позиционирую этот музей как машину времени, - отметил Олег Уваров. - То есть, когда ты приходишь в музей и видишь, слышишь, ощущаешь что-то из твоего детства, ты как бы возвращаешься в то время и вновь испытываешь яркие и счастливые эмоции из детства.

5. МУЛЬТИБИЛЕТЫ

Стоимость одного посещения Музея советского быта составит 50 рублей для детей, и 100 рублей для взрослых. Также посетителям предложат воспользоваться бонусом и купить «Мультибилет». По нему все желающие смогут сходить по приятной цене сразу в два музея: «Коммуналка» и «Дом шляп».

Олег Уваров и Валерий Смолюк ежегодно отправляются в экспедиции и находят новые головные уборы. Фото: vk.com/public172183343

Олег Уваров и Валерий Смолюк ежегодно отправляются в экспедиции и находят новые головные уборы. Фото: vk.com/public172183343

Напомним, что Музей головных уборов народов мира «Дом шляп» появился в Вятских Полянах в 2016 году. До этого, в 2014 году, предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк отправились в кругосветную экспедицию на машине, чтобы собрать уникальную коллекцию головных уборов народов мира для будущего музея.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кировских водителей проверяют на трезвость
Следственный комитет подтвердил арест Леонида Яфаркина
В Кировской области 121 магазин продавал алкоголь в неположенное время
У Радужного столкнулись автобус и «легковушка»: 7 человек пострадали
Определены финалисты конкурса FOOD-CHALLENGE 2018
В Кировской области овчарка Грози помогла разыскать пропавшего лесоруба
«УРАЛХИМ» укрепляет сотрудничество с регионами РФ
На ремонт кировских сельских ДК выделят 31 миллион
Молодым ученым ВятГУ вручены свидетельства победителей конкурса 2018 года на право получения грантов Президента Российской Федерации
Директора кировской строительной компании поймали на взятке
В Нижнеивкино мужчина избил жену до смерти за то, что она была пьяна
В Кировской области четверо подростков избили и ограбили прохожего
В Кикнуре экс-уголовника подозревают в убийстве односельчанина
Житель Вятских Полян украл дезодорант за 199 рублей и получил 13 лет колонии
В Фаленках пожар на лесопилке повредил четыре машины
На трассе «семерка» влетела в «Ауди»: трое пострадавших, один из них в больнице
Автоинспекторы спасли пенсионера из горящего дома в Даровском районе
Под Кировом пожар в квартире пенсионера тушили 4 бригады
Безработный кировчанин из мести разбил битой дверь «четырнадцатой»
Предложения от Кировской области направили в ЦИК «Единой России»
В выходные в Кирове будут следить за работой дорожников