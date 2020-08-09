Кто такие «безумные шляпники», и зачем они проводят в Вятских Полянах фестиваль шляп?

Специально для участия в событии мастера создают новые коллекции Фото: Анна КРЮКОВА

Предпринимателей из Вятских Полян Олега Уварова и Валерия Смолюка называют «безумными шляпниками». В 2014 году бизнесмены отправились в кругосветное путешествие в поисках необычных головных уборов. Сейчас привезенные ими шапки и шляпы хранятся в музее «Дом шляп», который также открыли предприниматели. «Охота» за головными уборами для Олега Уварова и Валерия Смолюка не просто необычное увлечение, но и попытка сохранить часть нашей культуры и истории, которая вылилась в горячо любимый местными жителями и гостями города красочный фестиваль.

СОБЫТИЕ СТАЛО МЕЖДУНАРОДНЫМ

Впервые праздник состоялся в Вятских Полянах в 2015 году. Уже спустя три года фестиваль шляп получил статус международного. С тех пор событие проходит каждый август в течение двух дней и включает в себя конкурс-показ коллекций национальных костюмов среди профессионалов, конкурс головных уборов среди любителей, масштабное костюмированное шествие по улицам города, мастер-классы и концерты звезд российской эстрады.

Каждый год тема мероприятия новая. Так, в 2018 году Международный фестиваль шляп с темой «Поля мира» завоевал гран-при в области событийного туризма «Russian Event Awards». Необычный праздник отметили в номинации на лучшее городское праздничное событие с населением 100 тысяч человек. Тогда специально для праздника 30 мастеров из Вятских Полян, Кирова, Ижевска, Кукмора и других городов создали четырехметровую шляпу высотой в два метра. Для изготовления головного убора потребовалось около 60 метров войлока. Помимо мастеров поучаствовали в событии и жители. Они украсили головной убор декоративными вышивками.

ФЕСТИВАЛЬ НАКОНЕЦ-ТО ЗАМЕТИЛИ

В ноябре 2019 года стало известно, что следующее событие предприниматели организуют не только на собственные средства, но уже и при поддержке Фонда президентских грантов. На реализацию проекта государство планировало выделить около 400 тысяч рублей. По словам бизнесменов, это лишь небольшая часть от общей суммы расходов. Однако предприниматели рады, что их наконец-то заметили.

- Мы участвовали в конкурсах и побеждали в них неоднократно, но в качестве «дивидендов» получали только популярность, - отмечают «безумные шляпники». - Для нашей компании фестиваль еще долгие годы будет оставаться проектом нерентабельным, поэтому пока главным критерием оценки нашей работы будут отзывы и эмоции людей.

Однако проведение фестиваля в 2020 году из-за пандемии коронавируса пришлось отложить. По словам организаторов праздника, участники не успели подготовить работы для конкурса, так как магазины, продающие материалы и фурнитуру, не работали. Кроме того, событие планировали посетить гости из Франции и ближнего зарубежья. Но границы стран остаются закрытыми. Да и проводить мероприятие, собиравшее за несколько дней до 15 тысяч человек, сейчас рискованно.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУЗЕЙ

Пока же туристы могут посетить в Вятских Полянах Музей головных уборов народов мира «Дом Шляп». Это единственное в России культурное учреждение, посвященное истории национальных головных уборов. В музее расположены три тематических зала, в которых хранятся более 800 различных предметов гардероба из 50 стран мира.

К примеру, в «белом зале» можно узнать о национальной моде народов, населяющих Европу, Азию, Америку, Австралию и увидеть вьетнамский «Нон ла» или индейский роуч. Второй зал «шляпники» посвятили культуре и традициям народов, которые проживают на территории России. Третий зал музея будет интересен малышам. Там на «волшебном дереве» висят карнавальные головные уборы, которые создали участники фестиваля шляп. В забавных шапках из этого зала посетители музея могут сфотографироваться.