Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 2 января:- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 238 случаев заражения COVID-19;- 596 жителей области выздоровели;- на амбулаторном лечении находятся 12701 человек.В инфекционные стационары госпитализированы 3188 жителей области; у 2807 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 2671 человек коронавирус осложняется пневмонией. Еще у 381 пациента есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы.В отделении реанимации находятся 114 человек c диагнозом «коронавирус», 18 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 4669 тестов на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 566 исследований легких на КТ.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 230 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 2 января не предоставил.С 28 декабря, кировчане, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, могут обращаться в амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Он создан на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра. которая находится по адресу: улица Молодой Гвардии, 98.Тем временем, Роспотребнадзор по Кировской области постоянно проверяет, как предприятия и организации региона соблюдают ограничения, связанные с профилактикой распространения новой инфекции.С начала введения ограничительных мер составлено 835 протоколов об административных правонарушениях, из них 664 по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - Ред.).- Исходя из поступивших решений судов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ судом вынесено 103 решения о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 439 тыс 500 рублей, 74 предупреждения, 35 решений о приостановлении деятельности, - сообщили в пресс-службе ведомства.