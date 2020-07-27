Коронавирус в Кировской области: оборот розничной торговли сократился на 7,5%
Кировстат подвел предварительные итоги развития экономики Кировской области в январе-июне 2020 года. Специалисты отмечают, что существенное влияние на сокращение объемов производства оказала пандемия коронавируса. Так, относительно января-июня 2019 года наблюдались: снижение объемов строительных работ, платных услуг, перевозок пассажиров и пассажиропотока автобусного транспорта общего пользования, промышленного производства, оборота розничной торговли и общественного питания.
Снижение объемов производства произошло в 11 регионах ПФО. В Кировской области индекс по данному показателю составил 97,8% по отношению к январю-июню 2019 года. Основные сокращения произошли в организациях, занятых:
- обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха на 6,9%;
- водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений на 2,8%;
- добычей полезных ископаемых на 2,1%;
- в сфере обрабатывающих производств на 1,5%.
Самое значительное снижение зафиксировано в сфере производства транспортных средств и оборудования. Там показатель сокращения производства составил 42,4%. Однако небольшой рост показали производители лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Их показатели выросли на 12,2%. Кроме того, производство химических веществ увеличилось на 9,8%.
В текущем году произошло сокращение розничной торговли на 7,5% по сравнению с январем-июнем 2019 года. Специалисты отмечают, что в основном это результат падения спроса на непродовольственные товары - 14,1%.
Ситуация в сфере общественного питания одна из самых сложных. Там оборот сократился почти на треть к уровню соответствующего периода предыдущего года. За время ограничительных мер в Кирове закрылось несколько крупных заведений общепита. У многих организаций попросту не оказалось финансовой подушки безопасности на время карантина.
На рынке платных услуг более всего пострадали сферы туризма, культуры и спорта. По данным Кировстата, объем сократился на 14,7%.
Тяжело положение и на рынке перевозок. По словам руководителя городского АТП Дениса Пырлога, из-за падения пассажиропотока предприятие потеряло за два месяца 183 миллиона рублей.
Наблюдаются и снижения объемов в строительном бизнесе. По итогам первого полугодия 2020 года темпы жилищного строительства составили 79,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам первого полугодия 2020 года темпы жилищного строительства составили 79,1%.Фото: Мария ЛЕНЦ
Удельный вес индивидуального домостроения в общем объеме жилищного строительства составил 58,5%.
На данный момент положительная динамика отмечается в сельскохозяйственном секторе экономики. Индекс производства в данной сфере составил 105,7%. Заметно увеличилось производство молока и яиц.
- За 1 квартал 2020 года выручка сельхозпредприятий региона составила 7,6 млрд рублей или 117% к соответствующему периоду прошлого года, прибыль - 1,7 млрд рублей, - отметил региональный министр сельского хозяйства Алексей Котлячков.
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