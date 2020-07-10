В Кирове за два дня из окон домов выпали два маленьких ребенка

В Кировской области участились несчастные случаи, связанные с падением детей из окон домов. За два дня в регионе произошло еще два таких ЧП. Подробности о каждом сообщило региональное УМВД.

НЕНАДОЛГО ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПРИСМОТРА

8 июля, поздно вечером, в отделение полиции поступил звонок: в Кирове из окна одного из домов по улице Производственной выпал ребенок. Четырехлетняя девочка упала с высоты третьего этажа. Мать малышки в тот момент находилась в квартире, но отошла на кухню, оставив дочь без присмотра. Воспользовавшись ее отсутствием, девочка залезла на подоконник, где было полностью открыто окно, и навалилась на москитную сетку. Та не выдержала веса ребенка, и малышка полетела вниз. К счастью, девочка осталась жива.

Аналогичный случай произошел двумя днями позднее, 10 июля. Двухлетний малыш выпал из окна четвертого этажа одного из домов по улице Попова областного центра. Взрослых в квартире, как установила полиция, не было. Как оказалось, в тот день родители ушли на работу, оставив троих детей одних. Старшему сыну, 15-летнему подростку, поручили присматривать за младшими братьями. Парень ненадолго отвлекся, чем тут же воспользовался один из них. Ребенок смог забраться на подоконник, и, желая посмотреть в окно, навалился на москитную сетку. Та не выдержала, и мальчик упал вниз. Как и в предыдущем случае - к счастью, малыш выжил.

Оба ребенка получили травмы, им оказывают медицинскую помощь в больницах. Кировский Следком проводит проверку по этим случаям.

НЕ ВПЕРВЫЕ

Напомним, это уже далеко не первый случай падения маленьких детей из окон в этом месяце. Совсем недавно, пятого июля, произошло два аналогичных ЧП - в Нововятске и Бахте. В первом случае из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый малыш. Во втором - двухлетняя девочка упала с высоты третьего этажа. Оба ребенка остались живы, но получили травмы.

Лучше, если на окнах будут решетки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО

Каждый год с наступлением тепла в регионе учащаются случаи падения маленьких детей из окон. Бывает и так, что родители сами приучают детей забираться на подоконник, показывая им, что находится за окном. Впоследствии подобное легкомыслие может обернуться травмами или гибелью ребенка. Москитная сетка не спасает малышей от падения. И если ребенку удается выжить - это уже чудо. Однако травмы, которые дети получают после падения, могут привести даже к инвалидности. А проблемы со здоровьем и вовсе неизбежны.

Спасатели поясняют: не надейтесь на москитную сетку. Зачастую она крепится к раме хлипкими металлическими уголками, и ее выдавит даже годовалый ребенок. Однако и в том случае, если она прикручена шурупами, сама по себе сетка тонкая, и ее легко порвать.

Как уберечь ребенка от падения из окна?

- не ставьте у подоконников мебель, по которой можно забраться туда;

- установите на стеклопакет заводские замки-блокираторы. Именно заводские - не надейтесь на самодельные творения;

- самый надежный вариант - решетка на окне. Но в таком случае выбирайте те, которые открываются, на случай пожара.