В Бахте двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

7 Июль 2020 2020-07-07T11:20:02+03:00

Она осталась жива, но получила травмы при падении

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В Бахте из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. Подробности сообщают УМВД и Следком Кировской области.

Инцидент произошел 5 июля около 21 часа вечера. Родители девочки находились дома в этот момент, однако ненадолго оставили ее без присмотра. Малышка самостоятельно забралась на подоконник и навалилась на москитную сетку, установленную на окне. Та не выдержала веса, и девочка полетела вниз.

Ребенок остался жив, но сильно пострадал. Девочку срочно госпитализировали в областную травматологию. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кировчанам напоминают о необходимости внимательно следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра и не подпускать к открытым окнам. Напомним, в тот же день, 5 июля, в Нововятске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый малыш.

ИСТОЧНИК KP.RU