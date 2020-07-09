Коронавирус в Кирове, последние новости на 9 июля 2020 года: 57 человек заразились за минувшие сутки

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 9 июля в Кировской области зарегистрировали 4618 случаев заражения, включая бессимптомных больных (+57 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2912 (+55). Умерли 43 пациента.

В коронавирусных стационарах под круглосуточным медицинским наблюдением сейчас лежат 818 пациентов с пневмонией. 26 человек пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии, болезнь у них протекает тяжело.

В Кировской области продолжают дезинфицировать места общего пользования в рамках борьбы с коронавирусом. 12 управляющих компаний, однако, не спешат исполнять это требование Роспотребнадзора. Как минимум отчетов от них о проделанной работе власти не дождались. В скором времени проштрафившихся вызовут на ковер - на заседание межведомственной рабочей группы.

Тем временем в регионе снова продлевают ограничения - на этот раз до 15 июля. Кинотеатры, сауны, бани, солярии, спа-салоны и ночные клубы все еще не вправе распахнуть свои двери для посетителей. Придется подождать еще немного.

Ну а областное управление Роспотребнадзора тем временем пошло еще дальше - попросило продлить карантин до 30 августа и, если динамика заболеваемости ухудшится, вернуть все ограничения. В пресс-службе правительства региона нам заявили, что ни о чем подобном речи не идет.

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