Коронавирус в Кирове: почти три тысячи заразившихся победили болезнь

8 Июль 2020 2020-07-08T12:33:21+03:00

На лечении в больницах остаются 818 пациентов с пневмонией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом. В противовес им выписали почти равное количество пациентов - 55 человек вылечились от новой инфекции.

По состоянию на 8 июля 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 4618 заразившихся, включая бессимптомных больных;

- 2912 выздоровевших;

- 43 умерших;

- 5194 кировчанина находятся на домашнем карантине;

- 39328 человек выписали с него за все время.

Сейчас в инфекционных стационарах под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 818 человек с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 26 человек - на пять больше, чем еще вчера.

ИСТОЧНИК KP.RU