Коронавирус в Кирове: почти три тысячи заразившихся победили болезнь
За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом. В противовес им выписали почти равное количество пациентов - 55 человек вылечились от новой инфекции.
По состоянию на 8 июля 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 4618 заразившихся, включая бессимптомных больных;
- 2912 выздоровевших;
- 43 умерших;
- 5194 кировчанина находятся на домашнем карантине;
- 39328 человек выписали с него за все время.
Сейчас в инфекционных стационарах под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 818 человек с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 26 человек - на пять больше, чем еще вчера.
ИСТОЧНИК KP.RU