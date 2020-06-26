2020-06-26T20:15:44+03:00
Общество

Суд постановил вернуть сына матери-одиночке из Яранска, которая жаловалась на поборы в школе

Однако женщина опасается, что опека может подать апелляцию
Анна КРЮКОВА
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По словам матери, мальчик рад, что в скором времени сможет вернуться домой. Фото: предоставлено героем публикацииПо словам матери, мальчик рад, что в скором времени сможет вернуться домой. Фото: предоставлено героем публикации
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Жительница Яранска Лилиана Колосова сообщила, что суд постановил вернуть ей младшего сына. Напомним, что в прошлом году женщину ограничили в родительских правах, обвинив ее в избиении собственного ребенка. Однако сама мать-одиночка вину не признает и считает, что реальной причиной изъятия Андрея мог стал конфликт жительницы с руководством школы, в которой учится ее сын.

«РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ Я СМОГУ ЗАБРАТЬ СЫНА»

Яранский районный суд восстановил в родительских правах Лилиану Колосову во вторник, 23 июня. Решение суда вступит в законную силу через месяц.

Примерно рассчитываем, что через месяц я смогу забрать сына, - сообщила мама мальчика «Комсомольской правде» в Кирове». - Я уже сказала ему, что если все будет хорошо, в первых числах августа я его заберу. Андрей очень обрадовался, говорит: «Ура!» Так что спасибо вам за участие.

Однако, по словам женщины, во время процесса в суде представители опеки выступили возвращения мальчика матери. Теперь Лилиана Колосова опасается, что опека как третье лицо может подать апелляцию и оспорить решение.

«НЕТ НИ АУДИО, НИ ВИДЕО С ПОКАЗАНИЯМИ РЕБЕНКА»

Мать-одиночка считает, что ее младшего сына забрали из семьи из-за того, что она пожаловалась в прокуратуру Яранского района и Минпросвещения на поборы в местной школе №1. По ее словам, родителям регулярно приходилось платить то за школьную форму, то за тетради, то за ремонт.

После этого, в апреле 2019 года, органы опеки забрали Андрея из дома. Матери ребенка они сообщили, что ее подозревают в систематическом избиении своего сына. Уже 25 апреля в отношении Колосовой возбудили уголовное дело. Как сообщается в материалах дела, она наносила мальчику удары «ладонью, кожаным ремнем, деревянной вицей и даже металлическим прутом». А пожаловался на побои ребенок якобы сам учителям в школе.

- Нет ни аудио, ни видео с показаниями ребенка, - отметила мама мальчика. - Сам он говорил, что его привели к какой-то тете, поспрашивали о чем-то и дали подписать бумажку. Больше сын мне ничего об этом не рассказывает. Сразу замыкается и становится как волчонок. На суде свои показания он давать отказался.

В ноябре прошлого года Лилиана получила условное наказание, сына у нее отобрали. Сначала он проживал в местном центре социального обслуживания населения, затем - у дальней родственницы матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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