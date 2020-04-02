2020-04-02T18:44:21+03:00
Общество

«Степы не стало из-за болезни»: у матери-одиночки из Яранска, которая жаловалась на поборы в школе, умер сын

По факту смерти мальчика проводится доследственная проверка
Анна КРЮКОВА
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Старшего сына Лилианы не стало утром 1 апреля. Фото: russian.rt.comСтаршего сына Лилианы не стало утром 1 апреля. Фото: russian.rt.com
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В понедельник, 1 апреля, в одной из местных групп Яранского района появилось сообщение о смерти старшего сына Лилианы Колосовой. Напомним, мать-одиночка из Яранска воспитывала двоих сыновей. Однако, по словам женщины, из-за того, что она пожаловалась на поборы в школе, младшего ребенка - восьмилетнего Андрея у нее отобрали органы опеки. Вчера утром не стало старшего сына-инвалида Степана.

«ОНА НЕ ВСЕСИЛЬНА»

В комментариях под записью о смерти мальчика откликнулись десятки жителей. Они принесли соболезнования женщине и отметили, что она боролась с болезнью ребенка до последнего.

- Сегодня утром у Лилианы Колосовой скончался сын Степан, - написали пользователи. - Скорбим и приносим искренние соболезнования маме Лилиане, сражающуюся с режимом и его прихлебателями за счастье своих детей, но она не всесильна и тяжелейшая болезнь ребенка взяла свое. В эти трудные минуты мы с тобой!

Сама Лилиана Колосова вышла на связь с «Комсомолкой» 2 апреля, и подтвердила, что ее 12-летний сын скончался.

- Да, это так, - сообщила женщина. - Он умер утром 1 апреля. - Я получила медицинской освидетельствование. В нем говорится, что Степы не стало из-за болезни.

Напомним, что у мальчика была тяжелая инвалидность из-за ДЦП и эпилепсии. По словам матери, он получил травмы во время родов.

«СООБЩИТЬ - СООБЩИЛИ, НО МЕР НЕ ПРИНЯЛИ»

Кировский юрист Ярослав Михайлов напротив, считает, что в смерти ребенка могут быть виновны мать и местные органы опеки, которые «проглядели» мальчика. По его информации, женщина не пускала домой ни опеку, ни полицию. Кроме того, он сообщил, что следственный комитет Кировской области проведет проверку в связи со смертью сына-инвалида.

- Следственный комитет наверняка заинтересуется и бездействием Яранской администрации, тамошних органов опеки, главы администрации и его заместителя, - добавил Михайлов.

Также юрист напомнил, что в 2019 году семью Колосовой поставили на учет и организовали индивидуальную профилактическую работу. Однако, как позднее сообщили в яранской администрации, женщина не шла на контакт и отказывалась сотрудничать, ссылаясь на то, что она все может решить сама.

- Сообщить сообщили, но мер к Колосовой не приняли, - уточняет юрист.

Сама Лилиана пояснила «Комсомолке», что ничего не знает о доследственной проверке. Также она добавила что ее младший сын по-прежнему находится у опекунов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

По словам Лилианы Колосовой, в школе №1 в Яранске с родителей постоянно требовали деньги на школьную форму, тетради и ремонт. На что женщина и пожаловалась в прокуратуру Яранского района и Минпросвещения.

После обращений, в апреле прошлого года домой к жительнице нагрянули органы опеки. Они забрали у матери младшего сына, сообщив, что ее подозревают в систематическом избиении ребенка.

Уже 25 апреля в отношении матери возбудили уголовное дело. В материалах которого говорится о том, что женщина избивала мальчика «ладонью, кожаным ремнем, деревянной вицей и даже металлическим прутом».

В ноябре 2019 года женщину признали виновной. Лилиана получила условное наказание. Ребенка у нее отобрали. Сначала мальчик находился в местном центре социального обслуживания населения. Сейчас он живет у опекуна - дальней родственницы матери.

Женщина сообщала «Комсомолке», что боится из-за того, что у нее могут забрать и второго ребенка. По словам матери, к ней домой приходил педиатр и пытался забрать медицинскую карточку Степана.

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Уже несколько дней подряд жители Кировской области обсуждают историю матери-одиночки из Яранска. Женщина считает, что якобы из-за того, что она пожаловалась на поборы в школе, органы опеки забрали у нее сына. «Комсомолка» связалась с Лилианой Колосовой и попыталась выяснить, что произошло на самом деле (читайте подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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