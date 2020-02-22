«Я жалею, что пожаловалась на поборы в школе»: мать-одиночка из Яранска пытается вернуть себе сына

Уже несколько дней подряд жители Кировской области обсуждают историю матери-одиночки из Яранска. Женщина считает, что якобы из-за того, что она пожаловалась на поборы в школе, органы опеки забрали у нее сына. «Комсомолка» связалась с Лилианой Колосовой и попыталась выяснить, что произошло на самом деле.

«ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЗАРПЛАТЫ УХОДИЛА НА ШКОЛУ»

Лилиана Колосова - мама двоих мальчиков. Старший сын Степа - инвалид. По словам мамы, он получил травмы во время родов. Второй ребенок восьмилетний Андрей ходит в третий класс школы №1 в Яранске.

- В прошлом году в школе с родителей собирали деньги на школьную форму и тетради, - рассказала Лилиана. - На словах это якобы не обязательно, но когда приходишь на родительское собрание, получается обратное. Многие родители были этим недовольны, и я в том числе.

По словам жительницы, в среднем, на тетради приходилось отдавать от 1500 до 1900 рублей. Еще около 2000 рублей уходили на форму. Также родителям предлагали скидываться и на ремонт в классе.

- В среднем в Яранске люди получают 10-11 тысяч рублей, - добавила мама двоих детей. - Получается, что почти половина зарплаты родителей уходила на школу. Хотя на каком основании мы должны были за это платить, непонятно. Поэтому я решила пожаловаться в прокуратуру Яранского района и Минпросвещения.

В итоге, жительнице пришел неутешительный ответ от прокуратуры: «факт незаконного сбора денежных средств не подтвердился, и оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Подоспел и ответ от Министерства просвещения Российской Федерации. Там, напротив, отметили, что требование с родителей денег за образовательные услуги и мероприятия, которые осуществляются за счет бюджета, «прямо противоречит законодательству РФ».

Тогда Лилиана решила вновь обратиться в прокуратуру. Повторная жалоба «сработала» и в адрес директора внесли представление. Так, оказалось, что с родителей незаконно собирали деньги на покраску пола. Кроме того, нарушением оказалось и то, что на родительском собрании жителям предлагали только одну конкретную фирму для заказа у этой организации школьной формы.

- После проверок мне вернули деньги, которые я сдавала на тетради, - пояснила женщина. - И моему ребенку сделали копию всех заданий. Конечно, он тогда очень расстроился, что только у него не было этой тетради и он был как белая ворона.

Каждый год родители сдавали деньги на форму, тетради и ремонт класса. Фото: предоставлено героем публикации

«КУДА Я ВООБЩЕ ПОЛЕЗЛА»

В начале апреля в дом к Колосовым «постучалась» полиция. У женщины забрали младшего сына, сообщив, что у ребенка нашли на теле синяки и ее подозревают в систематическом избиении мальчика.

- Я думаю, что это произошло из-за того, что я пожаловалась на поборы в школе, - сообщает женщина. - Куда я вообще только полезла, зачем жаловалась. Нужно было поднапрячься, поэкономить, но заплатить. У нас директор школы - бывший глава Яранского района. Бороться с ним нет никакого смысла.

Уже 25 апреля на женщину завели уголовное дело, ее обвинили в истязании собственного сына. Как сообщается в постановлении о возбуждении уголовного дела, Лилиана систематически била своего ребенка ладонью, кожаным ремнем, деревянной вицей и даже металлическим прутом. Из-за этого у мальчишки появились синяки и кровоподтеки.

- Мне сказали, что Андрей пожаловался на побои учителям в школе, - отметила мама школьника. - Но нет ни аудио, ни видео с показаниями ребенка. Сам он говорит, что его привели к какой-то тете, поспрашивали о чем-то и дали подписать бумажку. Больше сын мне ничего об этом не рассказывает. Сразу замыкается и становится как волчонок. На суде свои показания он давать отказался.

В ноябре 2019 года женщину признали виновной. Лилиана получила условное наказание. Ребенка у нее отобрали. Сначала мальчик находился в местном центре социального обслуживания населения. Сейчас он живет у опекуна - дальней родственницы жительницы.

- Они фактически не общались, поэтому сын хочет вернуться ко мне, - говорит Лилиана. - Плачет, переживает, просится домой, скучает.

По словам мамы, сейчас мальчик хочет вернуться домой. Фото: предоставлено героем публикации

ОГРОМНЫЕ АЛИМЕНТЫ И СТРАХ ПОТЕРЯТЬ ВТОРОГО РЕБЕНКА

Помимо прочего, женщине назначили алименты в 11 240 рублей. Платить такие деньги она не в состоянии, поэтому уже сейчас ее долг составляет более 60 тысяч рублей.

- Судебные приставы назначили мне алименты исходя из средней зарплаты по России - более 40 тысяч рублей. Но мой доход составляет 10 тысяч рублей - это пособия по уходу за старшим сыном-инвалидом. Я пробовала обратиться в суд, но мне сказали, что я как плательщик не имею права изменить размер алиментов. Это могут сделать только органы опеки. Я обжаловала это решение в Кирове, суд принудил их принять к рассмотрению мой иск. Заседание состоится 3 марта.

Тем временем, по словам Лилианы, долг за алименты продолжает расти, и жительница Яранска уже является злостным неплательщиком. Из-за этого в отношении матери-одиночки могут возбудить второе уголовное дело.

- Я боюсь, что тогда у меня отнимут и Степана, - пояснила женщина. - Недавно ко мне приходил педиатр, который зачем-то пытался забрать медицинскую карточку мальчика. Звонила невролог. Кроме того, вдруг объявился отец сыновей. Он проживает в Йошкар-Оле и никогда не интересовался здоровьем мальчиков, не помогал. Сейчас его интересует только здоровый ребенок. Если он заберет себе Андрея, то больше я его никогда не увижу.

Помимо огромного долга за алименты, у семьи есть проблемы и с домом. Старая деревянная постройка 50-х годов без коммунальных удобств буквально разваливается. Как рассказала Лилиана, власти не хотели ставить семью в очередь на жилье. Поэтому женщине в очередной раз пришлось обратиться в суд. Иск жительницы удовлетворили. Администрацию города обязали поставить семью на учет, но власти подали апелляцию в Киров.

В январе горожанка обратилась в суд для восстановления родительских прав. Заседание, во время которого станет известно, вернут ли ребенка маме, пройдет 12 марта. Редакция «КП» продолжит следить за историей Лилианы Колосовой.

КОМПЕТЕНТНО

«Комсомолка» обратилась за комментарием к кировскому юристу Ярославу Михайлову. По его мнению, ситуация с матерью-одиночкой из Яранска сложилась неоднозначная.

- Считаю, что в этой истории что-то недоговаривают. Если было возбуждено уголовное дело, то значит на то, действительно были основания. Не думаю, что это вообще связано с поборами в школе. Преподаватель обнаружил синяки и сообщил об этом органы.