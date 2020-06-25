17 ножевых: кировчанку, убившую своего двухлетнего сына, признали виновной и вынесли приговор

25 июня 2020 года состоялся суд над 30-летней кировчанкой, собственными руками убившей своего маленького сына. Почти год прошел с момента трагедии, и наконец женщина получила наказание. О произошедшем рассказали Следственный комитет и прокуратура Кировской области.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

14 августа минувшего года в Кирове, в доме №3 по улице Дружбы, произошла трагедия. Вышеупомянутая «героиня» в тот день собралась с давно знакомой компанией, причем занятия ее обычно разнообразием не отличались - с ними горожанка принимала на грудь. Да, избытком моральных качеств женщина не страдала, о чем знали, к слову, довольно многие. В общем, так было и в тот раз: она пошла к друзьям выпить. Но что-то пошло не так.

В последний тот раз она взяла с собой двухлетнего сына, решив не оставлять его в доме - мало ли что… Возможно, сделай она иначе, все сложилось бы по-другому, и ребенок остался бы в живых. Однако все сложилось именно таким образом. Мальчику быстро надоела взрослая попойка, и он начал проситься домой, на что женщина не отреагировала никак. Тогда он попытался выбраться из квартиры сам. Тут-то все и произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/787094" frameborder="0"></iframe> Жительницу Кировской области признали виновной в убийстве двухлетнего сына.

- Пошел двери открывать. Говорил: «Мама, надо идти домой», - признавалась следователям кировчанка. - Я не пошла. Он решил двери открыть, не послушал меня. И я схватила нож.

Трагедия произошла в одном из домов по улице Дружбы. Фото: СУ СКР по Кировской области

Взбешенная непослушанием сына, горе-мать схватила со стола подвернувшийся под руку нож и кинулась к мальчику. Первые два-три удара пришлись в бок, но на этом женщина не остановилась. А всего она нанесла сыну, по данным кировской областной прокуратуры, не менее 17 ножевых. Ребенок скончался от полученных травм у той самой входной двери, за которую пытался выбраться.

Дело закрутилось. В убийстве сперва обвинили одного из собутыльников кировчанки, 41-летнего мужчину. Сама горе-мамаша проходила по делу как потерпевшая. Однако уже на следующий день она, то ли от испуга, то ли от угрызений совести, сама честно призналась в убийстве мальчика.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Женщину заключили под стражу. Теперь по уголовному делу по статье «убийство малолетнего» она проходила как главная подозреваемая. Психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная ей в процессе следствия, показала, что кировчанка абсолютно вменяема. В конце мая расследование уголовного дела завершилось, и сегодня, 25 июня, она предстала пред судом.

Учитывая ее вменяемость, тягу пригубить рюмочку, нахождение на учете в ПДН и прочее, можно было не рассчитывать на снисхождение. Так оно и вышло: дали ей даже больше, чем небезызвестной Пленкиной. Ленинский районный суд постановил: кировчанка заслуживает 15 лет общей колонии с ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.