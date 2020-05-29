Перед судом предстанет кировчанка, обвиняемая в убийстве собственного двухлетнего сына

В Кирове перед судом предстанет 30-летняя местная жительница. В августе 2019 года с ее участием совершилось дело, по громкости сопоставимое с делом небезызвестной Пленкиной: девушку подозревают в убийстве собственного двухлетнего ребенка ножом. За то, что он хотел уйти домой. Причем призналась в этом сама.

УБИЛА ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ

Трагедия случилась 14 августа минувшего года. По версии следствия, кировчанка в тот злополучный вечер «загуляла» - ушла к компании знакомых в один из домов по улице Дружбы, отдохнуть, расслабиться… Но младшего, двухлетнего, сына одного дома не оставила. Взяла с собой. Возможно, не сделай она этого, все сложилось бы иначе, и малыш остался бы в живых.

Мальчику, скорее всего, не нравилось ни застолье, ни все происходящее. И двухлетний ребенок начал проситься на улицу, а потом попытался и сам покинуть квартиру. Тогда-то все и произошло.

- Пошел двери открывать. Говорил: «Мама, надо идти домой», - говорит его нерадивая родительница дрожащим голосом. - Я не пошла. Он решил двери открыть, не послушал меня. И я схватила нож.

Рассказывает горе-мамаша о совершенном без особых эмоций - мол, все уже случилось. Скорее, волнуется она больше о своей судьбе, нежели о том, что она собственными руками убила двухлетнего малыша. Родного сына.

Девушка, разозленная непослушанием ребенка, схватила со стола нож и кинулась к ребенку. Первые удары - два или три - нанесла в бок, по собственному признанию. У той самой несчастной входной двери, за которую так пытался выбраться ее сын.

Согласно информации Следственного комитета, ножевых ранений было «несколько». По сообщениям других источников - восемь. Просто за то, что «не послушался».

САМА ПРИЗНАЛАСЬ В УБИЙСТВЕ

Изначально в убийстве обвинили знакомого девушки, одного из ее собутыльников - 41-летнего мужчину. Подозреваемого задержали. Однако чем дальше, тем больше появлялось слепых пятен в этой теории. Где находилась мать в это время? Почему не защитила ребенка? Словом, больше вопросов, чем ответов. Изначально кировчанка должна была проходить по этому делу как потерпевшая, что само по себе не слишком понятно, учитывая то, что она сама потащила ребенка в ту компанию. Однако закон есть закон. Подозрение в пух и прах разбила сама мать малыша, признавшись в его убийстве буквально на следующий день после задержания своего знакомого.

По собственному признанию, девушка сама убила сына, и даже показала, как это случилось. Фото: СУ СКР по Кировской области

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК НЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Девушка состояла на учете в ПДН, как сообщило нам региональное УМВД. И неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Профилактические беседы с ней также проводились регулярно. Однако, видимо, все без толку.

Во дворе того самого дома на улице Дружбы нашу «героиню» также знали многие - она была частым гостем в злополучной квартире. Известной персоной она была и в соседних домах, и в торгующем «шкаликами» уютном местечке за гаражами. Словом, моральный облик девушки оставлял желать лучшего. Почему у нее не забрали ребенка еще раньше - большой вопрос. А теперь забирать некого - кроме второго сына, который ненамного старше убитого брата.

АБСОЛЮТНО ВМЕНЯЕМА

Сейчас девушка находится под стражей. В процессе следствия назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Комиссия показала: кировчанка абсолютно вменяема - что, пожалуй, самое страшное. А состояние алкогольного опьянения - отнюдь не смягчающий фактор.

В ближайшее время кировчанка предстанет перед судом. По статье «убийство малолетнего» ей грозит от восьми до двадцати лет.