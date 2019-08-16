8 ножевых от родного человека: в убийстве двухлетнего кировского мальчика призналась его же мать

В Кирове в одном из домов на улице Дружбы 14 августа произошло жестокое и бесчеловечное убийство. От сухой сводки следователей уже шевелились волосы.

- Найдено тело мальчика 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, - пишет СУ СКР по Кировской области. - Проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. На теле ребенка найдено несколько ножевых ранений.

Восемь. Восемь ножевых. Так сообщают другие источники. И кровавая лужа на линолеуме в квартире это только подтверждала.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ — СОБУТЫЛЬНИК МАТЕРИ?

Подозреваемый был быстро найден. 41-летний мужчина, знакомый матери малыша. В момент совершения преступления он был пьян. Его задержали. Подозревают в убийстве малолетнего.

Конечно, спустя несколько часов после преступления сложно сказать однозначно, кто виновен, а кто нет. Но из сухих данных следствия возникали только новые вопросы. Где в это время находилась мать? Употребляла ли она спиртное в тот вечер? Могла ли защитить своего ребенка?

ВЕЗДЕ ВОДИЛА С СОБОЙ

Во дворе дома 29-летнюю девушку с двухлетним малышом знали все. Она - здесь частый гость. Хозяин квартиры, в которую она нередко приходила для распития, - ее друг. Наверное.

— Ребенка всегда водила с собой, - рассказала соседка. — Не знаю, может считала, что так она выглядит ответственной матерью. Хотя, поговаривают, что на пьянках ребенку в бутылочку вместо молока наливали пиво. Чтоб спал крепко и не мешал. Ведь она там с мужиками. Меняла их как перчатки.

В тот злополучный день мать с двухлетним ребенком заявилась в дом на улице Дружбы не одна. Около четырех часов она пришла в компании трех мужчин: хозяина квартиры и двух местных жителей. Заперлись в квартире и до позднего вечера распивали алкоголь.

КТО ВЫЗВАЛ ПОЛИЦИЮ?

Никто из соседей не признается, кто вызвал полицию. Остается надеяться, что совесть загрызла кого-то из четырех пьяных взрослых. Но выводили из всех в абсолютном «неадеквате». Говорить что-то могли, но вряд ли сообразили бы позвонить куда-то.

— Не верю, что четыре взрослых человека, когда бухают, ведут себя тихо, - рассуждает жительница дома. - Но соседи говорят, что никто не шумел. Тогда кто вызвал полицию? Ведь сначала приехала их машина вместе со «скорой», а потом МЧС - дверь взламывали. Если вели себя тихо, значит, кто-то из них и позвонил.

СТОЯЛА НА УЧЕТЕ

Кировчане негодуют - как же могла мать идти на попойку с малышом? А вот здесь, пожалуй, ответ кроется в словах соседки (про «ответственную мать») и в комментариях полиции.

- Она стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Сотрудники регулярно проводили с ней индивидуально-профилактическую работу.

В общем, мамаша хотела показать всем, какая она ответственная и заботливая. Тогда отчего и второго, пятилетнего, ребенка с собой не брала? Люди бы видели, что она идеальная мать, которая ни на секунду не отходит от своих детей.

Можно было бы понять такую маму, которая водит ребят с собой на работу или к подругам, у которых тоже есть дети. Но эта женщина знала, куда идет. И знала, что есть родственники, у которых малыша можно оставить на вечер: мать, сестры (наверное, старший ребенок и находился у них в тот день).

О маргинальных наклонностях девушки (в отличие от того, что она «хорошая мать») знали практически все. Она ходила «в гости» не только в этот, но и в соседний дом. А еще любила посидеть в уютном местечке за гаражами, где круглосуточно торгуют «шкаликами» и другим спиртным. Тогда почему же никто не отреагировал?

ГЛАВНАЯ ПОСТРАДАВШАЯ ИЛИ....

Еще сутки назад все твердили, что мать ребенка, скорее всего, будет фигурировать в деле как потерпевшая. Главным подозреваемым так и остался один из тех «друзей», что весело проводил с девушкой время. Его (как и всех остальных, кроме матери) из дома выводили в наручниках. На него и завели уголовное дело за убийство малолетнего.

— Мать погибшего ребенка должна бы быть признана потерпевшей, но... в данном случае ее надо лишать прав. Родительских, - комментирует ужасающий случай юрист Ярослав Михайлов. - Она не могла не понимать, что идет в место, где будет пьянка, но относилась к этому безразлично. Основания все есть. На подобные факты надо жестко реагировать. К сожалению, полиция не всегда принимает все должные меры по фактам, связанным с угрозами жизни и здоровью детей.

... ИЛИ ХЛАДНОКРОВНАЯ УБИЙЦА

Спустя день после трагедии Следственный комитет заявляет: мать призналась в убийстве сына.

Мать призналась, что убила своего сына сама.Видео: СУ СКР по Кировской области

- К смерти ребенка причастна его мать, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать.

Следователи сообщают, что ее слова подтверждаются показаниями свидетелей, а также уликами. На данный момент решается вопрос о предъявлении матери убитого ребенка обвинения и заключении ее под стражу.

- В рамках расследования уголовного дела будут всесторонне изучены причины и условия, способствовавшие трагедии, дана правовая оценка действиям (бездействию) территориальных органов системы профилактики, - сообщают в СУ СКР по Кировской области. - Помимо этого будет инициирован вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении ее второго малолетнего ребенка.

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