Коронавирус в Кирове, последние новости на 8 июня 2020 года: 78 новых зараженных пациентов

В Кировской области за минувшие сутки выявлено еще 78 человек, заболевших коронавирусом. Из инфекционных стационаров выписали 20 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

По информации на 8 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2402 случая заражения коронавирусом;

- 1206 человек выздоровели;

- 20 человек умерли;

- 8512 человек на домашнем карантине, в том числе 1736 детей;

- 22156 кировчан, среди них 3020 детей, сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 99647 человек, в том числе за последние сутки 1741 человек;

- всего сделано 135200 тестов, за последние сутки – 2832.

В настоящее время 33 человека находятся в тяжелом состоянии. 17 пациентов перевели в отделении реанимации и интенсивной терапии. Девять человек подключены к аппарату ИВЛ.

Случаи заражения зарегистрированы не только в областном центре, но и в Малмыжском, Вятскополянском, Уржумском, Яранском, Котельничском, Подосиновском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах. Впервые обнаружили инфекцию в Богородском районе. Таким образом, Опаринский район остался единственным в регионе, где еще не выявлено ни одного случая болезни.

В Кировской области нашли как минимум 33 предприятия, чьи владельцы пренебрегли правилами санэпидбезопасности. Результатом стала вспышка заболеваемости в этих организациях. Сейчас прокуратура продолжает проверять предприятия. 16 проверок согласованы с кировским управлением Роспотребнадзора, три из них уже завершены. По результатам, владельцы организаций нарушали правила профилактики коронавируса, а именно пренебрегли масками и обработкой рук антисептиком. Всего проверке подвергся 181 объект, в том числе и торговые центры. Как минимум два из них, по жалобам горожан, работали в полном формате, несмотря на установленные запреты. Материалы мониторинга передали областной прокуратуре с требованием провести проверку.

Великорецкий крестный ход, несмотря на все ограничения, продолжается. В населенных пунктах, где в прежние годы были организованы привалы или ночевки, встречали верующих весьма холодно. Местным жителям запретили впускать пришедших в свои дома, кормить и даже выносить воду. Скорее всего, в других селах картина меняться не будет - многие местные даже подписали петицию об отмене крестного хода, не без оснований волнуясь за свои здоровье и жизнь.