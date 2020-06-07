Коронавирус в Кирове: на 33 предприятиях области зафиксированы вспышки болезни

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:50:54+03:00

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Прирост заболевших коронавирусом в Кировской области продолжается. И оно неудивительно, ведь довольно многие предприятия попросту проигнорировали все соблюдения правил санэпидбезопасности. Так, в 33 организациях региона выявлены зараженные коронавирусом. Об этом сообщила глава кировского управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова. По ее словам, правда, в основном прирост связан с прибытием вахтовиков из других субъектов страны.

Сейчас прокуратура области продолжает проверки предприятий, где зафиксировали вспышки коронавирусной инфекции. По словам Белоусовой, с ведомством согласовали 16 проверок, три из них уже завершены. В организациях нарушали правила по части профилактики коронавируса: отсутствие масок и обработки рук антисептиком. В целом за последнюю неделю прокуратура и Роспотребнадзор нагрянули с проверкой на 181 объект, в том числе торговые центры.

Кстати, о них. От горожан, по словам той же Белоусовой, неоднократно поступали жалобы на центр обуви на улице Пролетарской и ТЦ «Сити-центр» на Карла Маркса. Вопреки всем указаниям, эти точки работали в полную силу. Материалы мониторинга передали в прокуратуру для получения требований на проведение проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU