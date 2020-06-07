2020-06-07T15:50:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: на 33 предприятиях области зафиксированы вспышки болезни

Таковы итоги проверки местного Роспотребнадзора и прокуратуры региона
Карина Нагисова
Поделиться:
Некоторые организации либо не соблюдали требования санэпидбезопасности, либо вовсе не стали закрываться.Некоторые организации либо не соблюдали требования санэпидбезопасности, либо вовсе не стали закрываться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прирост заболевших коронавирусом в Кировской области продолжается. И оно неудивительно, ведь довольно многие предприятия попросту проигнорировали все соблюдения правил санэпидбезопасности. Так, в 33 организациях региона выявлены зараженные коронавирусом. Об этом сообщила глава кировского управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова. По ее словам, правда, в основном прирост связан с прибытием вахтовиков из других субъектов страны.

Сейчас прокуратура области продолжает проверки предприятий, где зафиксировали вспышки коронавирусной инфекции. По словам Белоусовой, с ведомством согласовали 16 проверок, три из них уже завершены. В организациях нарушали правила по части профилактики коронавируса: отсутствие масок и обработки рук антисептиком. В целом за последнюю неделю прокуратура и Роспотребнадзор нагрянули с проверкой на 181 объект, в том числе торговые центры.

Кстати, о них. От горожан, по словам той же Белоусовой, неоднократно поступали жалобы на центр обуви на улице Пролетарской и ТЦ «Сити-центр» на Карла Маркса. Вопреки всем указаниям, эти точки работали в полную силу. Материалы мониторинга передали в прокуратуру для получения требований на проведение проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лето, жара, ливень: прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю
Коронавирус в Кирове: на 33 предприятиях области зафиксированы вспышки болезни
Кировчанин напал на курьера, чтобы забрать свою шаурму
Коронавирус в Кирове: в области остался последний район, не тронутый болезнью
Бывший глава кировских профсоюзов стал новым зампредом правительства области
Кировчане сбрасывают мусор в уникальный природный объект в черте города
Коронавирус в Кировской области: еще два пациента скончались
Погода в Кирове на выходные: то в жару, то в холод
У Центрального рынка начался лестничный ремонт
В Кирове отремонтировали улицу Азина
Пропавшую паломницу нашли в Великорецком
В Кирове уничтожат мачете как орудие преступления
Вятская Епархия не будет работать 24 июня
В Кирове 242 выпускника претендуют на золотую медаль
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
В Кировской области на месте свалки появится зеленая зона