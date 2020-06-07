Коронавирус в Кирове: в области остался последний район, не тронутый болезнью

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:13:47+03:00

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В Кировской области количество заболевших увеличилось еще на 78 человек. Количество выздоровевших не в пример меньше: накануне из инфекционных стационаров выписали 20 пациентов.

По информации на 7 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2402 случая заражения коронавирусом;

- 1206 человек выздоровели;

- 20 человек умерли;

- 8512 человек на домашнем карантине, в том числе 1736 детей;

- 22156 кировчан, среди них 3020 детей, сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 99647 человек, в том числе за последние сутки 1741 человек;

- всего сделано 135200 тестов, за последние сутки – 2832.

Инфекцию впервые зафиксировали в Богородском районе Кировской области. Таким образом, во всем регионе только в Опаринском районе еще не выявили ни одного случая болезни.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 33 пациента. 17 человек перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девять человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всем заболевшим, в том числе бессимптомным, оказывается необходимая помощь и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU