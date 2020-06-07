2020-06-07T12:13:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: в области остался последний район, не тронутый болезнью

Впервые инфекцию зафиксировали в Богородском районе
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Впервые инфекцию обнаружили в Богородском районе области.Впервые инфекцию обнаружили в Богородском районе области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кировской области количество заболевших увеличилось еще на 78 человек. Количество выздоровевших не в пример меньше: накануне из инфекционных стационаров выписали 20 пациентов.

По информации на 7 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2402 случая заражения коронавирусом;

- 1206 человек выздоровели;

- 20 человек умерли;

- 8512 человек на домашнем карантине, в том числе 1736 детей;

- 22156 кировчан, среди них 3020 детей, сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 99647 человек, в том числе за последние сутки 1741 человек;

- всего сделано 135200 тестов, за последние сутки – 2832.

Инфекцию впервые зафиксировали в Богородском районе Кировской области. Таким образом, во всем регионе только в Опаринском районе еще не выявили ни одного случая болезни.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 33 пациента. 17 человек перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девять человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всем заболевшим, в том числе бессимптомным, оказывается необходимая помощь и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лето, жара, ливень: прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю
Коронавирус в Кирове: на 33 предприятиях области зафиксированы вспышки болезни
Кировчанин напал на курьера, чтобы забрать свою шаурму
Коронавирус в Кирове: в области остался последний район, не тронутый болезнью
Бывший глава кировских профсоюзов стал новым зампредом правительства области
Кировчане сбрасывают мусор в уникальный природный объект в черте города
Коронавирус в Кировской области: еще два пациента скончались
Погода в Кирове на выходные: то в жару, то в холод
У Центрального рынка начался лестничный ремонт
В Кирове отремонтировали улицу Азина
Пропавшую паломницу нашли в Великорецком
В Кирове уничтожат мачете как орудие преступления
Вятская Епархия не будет работать 24 июня
В Кирове 242 выпускника претендуют на золотую медаль
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
В Кировской области на месте свалки появится зеленая зона