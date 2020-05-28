«Надоела эта вонь с Биохима!»: как контрольные органы решают проблему с БХЗ и «Дионом»

С начала 2020 года Роспотребнадзор зарегистрировал 23 сообщения кировчан о неприятных запахах в воздухе. Часть сигналов пришла из Ганино и Метрограда, но основной поток жалоб пошел с наступлением тепла: «Надоела эта вонь с Биохимзавода!».

И это при том, что власти договорились с руководством БХЗ о технической модернизации промплощадки, а очистные сооружения печально известного ООО «Дион» - основного источника «ароматов» - не работают уже несколько месяцев по решению суда.

Когда кировчане смогут открывать окна при любой погоде и в любое время суток? Об этом сегодня спорили на заседании комиссии по экологии Общественной палаты Кировской области.

РОСПОТРЕБНАДЗОР: ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШАЮТСЯ

Предмет споров понятен: «Биохим» нужен городу и региону, но экологические нарушения должны остаться в прошлом.

Действительно, БХЗ выпускает самую разную продукцию, дает налоги и перерабатывает опилки и другие отходы, которые в итоге не складируются на свалках и полигонах. Но - увы - это промплощадка, которую невозможно по-нормальному проверять на предмет нарушений.

В апреле БХЗ прошел плановую проверку - правда, из-за различных ограничений она была ограничена документами и видеоматериалами. Ясно, что почти все источники запахов расположены на территории ООО «Дион», однако увидеть все помещения и площадки эксперты не смогли.

- По решению суда очистные сооружения «Диона» не работают несколько месяцев, - подчеркнула начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Людмила Мальцева. - При этом предприятие ни на минуту не останавливало деятельность. Вопрос - куда в таких условиях деваются опасные стоки? Предприятие очень сложное, закрытое, проверять нам его планово никогда не удавалось - то они «Дион», то малый бизнес, то перерегистрировались. Проблемы не решаются».

По словам Людмилы Геннадьевны, в управлении реагируют абсолютно на каждую жалобу от кировчан: выезжают с проверкой воздуха на предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Но воздух - это очень подвижная среда, и запах за это время запросто может исчезнуть.

БХЗ: ГОД БЫЛ СЛОЖНЫЙ

Об обещанных изменениях отчитался первый заместитель гендиректора ООО «Кировский биохимический завод» Олег Пантюхин. На предприятии провели более 500 замеров и выявили лишь 4 случая превышения ПДК, и те - в пределах погрешности. Мониторинг ведет аккредитованная лаборатория: работает два дня в неделю, по четыре замера в сутки. Создана микробиологическая лаборатория, в которой разрабатывают новые методы переработки отходов. А опасные стоки, волнующие общественность, никуда не утекают: их запускают во вторичное производство.

- 2019 год был сложный, больших вложений в очистные сооружения сделать не получилось, - пояснил Олег Пантюхин. - Что касается активного ила, от которого идут запахи, была приобретена центрифуга, котороая собирает остаток отходов и убирает из него воду. В лаборатории как раз работают над тем, чтобы ил уничтожался микроорганизмами. А пока сгущенный ил сжигается.

Проверки воздуха практически ничего не дают: виновников трудно привлечь к ответственности.Фото: Сергей ГАПОН

ДИЛЕММА

Свои опасения высказал замминистра охраны окружающей среды региона Тимур Абашев. По данным за прошлый год, экстремальных превышений ПДК в местном воздухе не зафиксировано, но это не значит, что проблемы нет.

- Превышение ПДК - это одно, но люди чувствуют неприятные запахи при меньших показателях загрязнения, - подчеркнул замминистра. - Росприроднадзор в прошлом году выявил целый букет нарушений, это говорит о том, что предприятие испытывает проблемы. И все органы узнали об этом не вчера. Да, часть оборудования на площадке БХЗ заменена, но модернизация очистных сооружений практически остановилась.

Силовики тоже держат ситуацию на контроле. Напомним, в прошлом году суд приостановил эксплуатацию очистных сооружений до момента, пока нарушения не будут устранены. Также вопросы вызвала работа некоторых цехов ООО «Дион». Увы, предписания и требования до сих пор не выполнены.

- В случае выявления новых превышений ПДК, несмотря на значимость предприятия будем принимать меры по остановке эксплуатации цехов, - пояснил и. о. Кировского межрайонного природоохранного прокурора Антон Казаков.

Дилемма очевидна: нельзя терять крупного налогоплательщика, который к тому же и перерабатывает огромные объемы отходов. Но оставлять такую промплощадку без контроля тоже не следует. А как ее контролировать, если проверка даже не может заглянуть во все углы, где могут быть нарушения?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте