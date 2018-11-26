В воздухе на юго-западе Кирова нашли аммиак и сероводород

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-26T13:27:04+03:00

Специалисты следят за выбросом в атмосферу веществ от транспорта и заводов Фото: Сергей ГАПОН

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В Кировской области продолжаются проверки атмосферного воздуха в границах городов и крупных поселков. В общей сложности на территории региона оборудована 21 точка наблюдения за состоянием воздуха. В Вятских Полянах, Слободском, Котельниче, Уржуме, Советске, Мурыгино и Мирном воздух проверяют на содержание промышленных выбросов, а в Кирове и Кирово-Чепецке заодно следят и за выбросами специфических веществ от транспорта и крупных заводов.

- В целом состояние воздуха в регионе остается стабильным, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Однако в отдельных районах воздух периодически загрязняется веществами с неприятным запахом - аммиаком и сероводородом. Одним из таких мест является юго-западный район города Кирова.

Отметим, что из-за жалоб местных жителей специалисты проверяли чистоту воздуха в новых микрорайонах, отстроенных в разных частях Кирова. При необходимости предприятия-нарушители могут быть наказаны по закону.