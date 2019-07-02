«Удовлетворительно»: экологи поставили оценку состоянию воздуха в Кировской области

Министерство охраны окружающей среды Кировской области проанализировало состояние атмосферного воздуха за 2018 год. Оно признано удовлетворительным, но стабильным, так же, как и в предшествующие годы. Безусловно, тревожных факторов немало. «Комсомолка» вместе с чиновниками узнала, что становится главными причинами плохой экологии.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАГРЯЗНЯЕТ ВОЗДУХ АВТОТРАНСПОРТ

Быть мобильным хочется любому человеку. Давно считается нормой, когда у каждого члена семьи имеется свое авто. Прирост автомобилей достиг своего максимума за последнюю пятилетку. В 2018 году в области на учете в Госавтоинспекции состояло на 7026 автомобилей больше, чем в 2017 году. Вопрос, насколько экологично топливо, на котором ездят машины, остается открытым. Не только машины являются источником выхлопных газов. Проверки 184 автобусов показали, что почти у половины выявлены превышения установленных норм по выбросам. За выпуск таких транспортных средств на маршрут к ответственности привлечено 75 должностных лиц. Впрочем, чиновники рапортуют о том, что в течение последних пяти лет наблюдается снижение количества выявленных нарушений. Сити-менеджер Илья Шульгин уже давно поднимал вопрос о необходимости обновления автопарка. Требуется поменять чадящие ПАЗики на современные экологичные автобусы. Уже в 2019 году проведено 14 рейдовых мероприятий по пресечению нарушений, и почти у трети транспортных средств оказался превышен выброс загрязняющих веществ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

На втором месте по факторам, создающим угрозу загрязнения воздуха в городах области, - промышленные предприятия.

Большая доля приходится на обрабатывающие производства и предприятия электроэнергетики. Их выбросы, в основном, общепромышленные: оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота. Примечательно, что в 2018 году специалисты сообщали о снижении показателей допустимых загрязнений в городах и об отсутствии подобных загрязнений в сельских поселениях. Мониторинг девяти крупных промышленных центров области показывает, что в 2016–2018 годах превышения гигиенических норм не регистрировались, кроме единичных случаев.

А НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ?

- Несмотря на удовлетворительное в целом качество атмосферного воздуха в населенных пунктах области, жители Кирова обращаются с жалобами на неприятные запахи, выбросы автотранспорта и запыленность, — подчеркивают в региональном министерстве охраны окружающей среды. — Эти проблемы требуют постоянного контроля и принятия своевременных решений. Так, в нынешнем году по факту загрязнения атмосферного воздуха в областном центре возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, что в дурном запахе подозревают одно из предприятий, расположенных на площадке БХЗ. Несмотря на это, технический директор Андрей Гордин уверенно говорит, что причина запаха не в этом. Уже принято решение создать комиссию из представителей министерства, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и общественников и таким составом посетить БХЗ. Если предприятие не продумает план реконструкции, будет поставлен вопрос о закрытии объекта или переносе его за пределы города.