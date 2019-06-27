Общественники в Кирове предлагают закрыть «Биохимзавод»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-27T18:08:23+03:00

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Во вторник, 25 июня, в Кирове состоялось заседание комиссии по экологии. Члены Общественной палаты обсудили многочисленные жалобы горожан на неприятный запах в городе. Напомним, что в зловонии подозревают одно из предприятий, расположенное на промышленной площадке «Биохимзавода». Однако представители БХЗ, а точнее, его технический директор Андрей Гордин, как всегда, был непреклонен и с уверенностью заявил, что к отвратительным запахам объект не имеет никакого отношения. Кроме того, предприятие уже закрылось на капремонт и проводит соответствующие работы.

- На предприятии работает 20 газоочистных установок, - уточнил Андрей Гордин. - Но почему причиной неприятного запаха являемся мы? «Биохимзавод» расположен в промышленном районе, там находится сразу девять предприятий. И каждое из них вносит свою долю выбросов.

Однако члены Общественной палаты с такими доводами не согласились. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Кировской области Лидия Князева отметила, что слышит подобные разговоры о БХЗ уже много лет, но результаты надзора свидетельствуют о другом. Начиная с апреля от кировчан, уставших от зловония, поступило уже около 700 жалоб, а исследования подтверждают превышение по метантиолу и сероводороду. При этом на предприятие специалисты пытались попасть шесть раз, но их не пускали.

Общественник Александр Шишанов и вовсе предложил закрыть завод. По его словам, еще в 90-х вопрос по БХЗ выносился на обсуждение. Предприятие планировало провести реконструкцию, но так и не начало работы. Поддержала общественника и председатель комиссии по экологии Тамара Ашихмина. Она отметила, что с каждым годом и каждым месяцем обстановка в городе становится хуже.

В завершение заседания члены Общественной палаты приняли решение создать комиссию из представителей министерства, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и общественников. Таким составом они планируют посетить БХЗ. Если же предприятие не продумает план реконструкции, Тамара Ашихмина намерена поставить вопрос о закрытии объекта или переносе его за пределы города.

Напомним, что во вторник члены Общественной палаты также обсудили создание комплекса по переработке отходов «Марадыковский».

ИСТОЧНИК KP.RU