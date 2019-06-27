«Никто не понимает, что там будет»: члены Общественной палаты обсудили создание комплекса по переработке отходов «Марадыковский»

Активные кировчане продолжают призывать горожан выходить на митинги против возведения объекта по утилизации отходов I и II классов опасности в поселке Мирный. Люди подписывают петиции, распространяют информацию в соцсетях и просят помощи у экспертов. Жители переживают о том, что на предприятие будут привозить чрезвычайно опасные отходы и впоследствии это отрицательно скажется на здоровье граждан. Власти же, напротив, утверждают, что причин для массовых волнений нет. Как обстоят дела на самом деле, пытались разобраться члены Общественной палаты Кировской области на комиссии по экологии.

СТАНЕТ ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

По словам начальника отдела специальных мероприятий министерства энергетики и ЖКХ Кировской области Александра Денисенко, весь процесс разработки документации по возведению объекта в обязательном порядке согласуют с общественностью и скрываться ничего не будет. Однако пока говорить о чем-либо конкретном трудно.

- В этом году запланирована только разработка исходных данных для проектной документации, в 2020 году - разработка уже самой проектной документации, - отметил Александр Петрович. - Но пока мы не увидим техзадание, где все будет разложено по полочкам, а именно - технологии и объем вещества, сложно о чем-то говорить.

Также чиновник отметил, что «РосРАО» планирует сделать объект по переработке в Кировской области головным предприятием. При этом зарегистрирован «Марадыковский» будет в нашей области и выплачивать налоги тоже будет здесь. Обсудили на комиссии и тот факт, что ранее завод по уничтожению химоружия в поселке Мирный, был обязан выделять 10% средств от строительства объекта на развитие социальной инфраструктуры поселка. Однако сейчас этот закон уже не действует, поэтому и требовать то же самое от будущего предприятия бессмысленно.

- Мы можем требовать от объекта только то, что предусмотрено законом, - уточнил Александр Денисенко. - По вопросам уничтожения химоружия действовало специальное законодательство. Новое предприятие будет строиться на общих основаниях и требования о 10% отчислений на социалку - нет. Можно будет осуществлять что-то только на договорной основе.

Кроме того, чиновник пояснил, что на объекте не будут перерабатывать бытовой мусор. Но, возможно, что опасные отходы, которые сейчас «Куприт» отвозит для утилизации, станут перерабатывать на новом предприятии.

- На объекте за счет переработки будет образовываться либо вторсырье, которое начнут вовлекать в промышленный оборот, либо отходы III и IV класса, которые планируют вывозить с предприятия на уже существующие площадки размещения отходов в других регионах, - сказал Александр Петрович.

В завершение своей речи начальник отдела специальных мероприятий министерства энергетики и ЖКХ Кировской области уточнил, что за предприятием в любом случае будут вести надзор различные инстанции. В том числе, региональные Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ПРОЗРАЧНО

На комиссии присутствала и глава Мирнинского городского поселения Ирина Смердова. Она отметила, что митингов и протестов удалось бы избежать, если бы люди обладали всей информацией о будущем объекте.

- В Мирном сейчас все тихо, жители готовы к тому, что здесь будет объект, - рассказала Ирина Николаевна. - Но люди совершенно не понимают, какие отходы там будут перерабатываться, как уничтожаться, и насколько это опасно. Вот, если бы все было прозрачно, то такого ажиотажа удалось бы избежать. Должны пройти общественные обсуждения, и мы готовы предоставить площадку, принять всех желающих.

Также в своей речи глава поселения затронула и вопрос с кадрами. По словам женщины, сейчас на режимном объекте работают сотни жителей Мирного и Котельнича. Однако после перепрофилирования предприятия они могут остаться без работы. Ирина Смердова попросила, чтобы этим людям предложили рабочие места на объекте после его возведения.

ЧТО УЖЕ ИЗВЕСТНО

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами РосРАО» сообщает, что на объекте «Марадыковский» будут перерабатывать:

- органические отходы (в основном - отходы химического и нефтехимического производства);

- неорганические отходы (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей).

Радиоактивные отходы перерабатывать на объекте не будут. На площадку планируют перевозить отходы с предприятий, расположенных максимально удобно с точки зрения логистики.

Кроме того, в «РосРАО» утверждают, что попадание химических веществ в окружающую среду даже на уровне допустимых значений будет исключено. Обеспечат это за счет многоуровневой системы промышленной и экологической безопасности, которую уже успешно опробовали при уничтожении химического оружия. Контроль за состоянием окружающей среды будут вести не только на территории предприятия, но и на границах санитарно-защитной зоны.

ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА

Кировский юрист Ярослав Михайлов обратился в генеральную прокуратуру с требованием проверить соблюдение законодательства при реализации проекта «Марадыковский».

- Речь идет о крайне неблагополучном расположении объекта в пойме реки Вятки, в низине, «болотах», что создает экологическую опасность для региона, а также о том, что решение было принято без обсуждения, проведения общественных слушаний до принятия решения о создании там комплекса, - пояснил юрист.

В Генпрокуратуре ответили, что «в целях оперативного рассмотрения» обращение направили в прокуратуру Кировской области, а его копию - в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для организации проверки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кировчане снова готовы выйти на митинг против утилизации в Марадыково отходов I и II классов. На этот раз жители города соберутся в воскресенье, 30 июня в 14.00 в сквере Борцам революции у памятника Степану Халтурину. Известно, что мероприятие согласовано с администрацией Кирова.