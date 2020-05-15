Великорецкий крестный ход 2020 в Кирове: «за», «против», «зачем это нужно»

Ежегодно в Кировской области проходит одно из важнейших событий, пожалуй, для всех верующих страны - Великорецкий крестный ход. Со всей России и даже из-за рубежа к нам стекаются паломники, чтобы пронести икону Николая Чудотворца в небольшое село Великорецкое и совершить праздничное таинство на реке Великой. Согласно древнему преданию, святыня явилась на берегу этой речушки почти семьсот лет назад. Вскоре ее перенесли в Киров, бывший тогда еще Хлыновом, но дали обет - каждый год приносить икону на место ее явления. И с тех пор выполняют данное давным-давно обещание.

Паломники несут кресты и икону.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шествие причислено к статусу всероссийского. Великорецкий крестный ход собирает огромное количество участников каждый год и является важным для верующей части населения нашей страны и ближнего Зарубежья.

В нынешнем году, на фоне бушующей пандемии коронавируса, остро встал вопрос: что же делать в этом году? Проводить крестный ход или же лучше этого не делать? На очередном собрании оперштаба этот вопрос обсудили, как один из наиболее важных для населения (впрочем, так считают далеко не все). Мнения, как и следовало ожидать, разошлись.

Шествие собирает десятки тысяч человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРОТИВ

Глава регионального Роспотребнадзора Елизавета Белоусова, поднимая эту тему, заметила, что условия для проведения Великорецкого крестного хода сейчас, мягко говоря, не самые лучшие. Во-первых, массовые мероприятия у нас запрещены до окончания снятия ограничительных мер. Во-вторых, в подобном шествии соблюдать профилактические рекомендации не получится. И оно понятно. К примеру, какая может быть социальная дистанция между толпой людей? А она прописана в постановлении правительства - полтора метра. Такая процессия может идти в Великорецкое не пару суток, как это занимает обычно, а добрую неделю. К тому же не следует забывать, что на крестный ход стекаются не только кировские верующие, но и паломники из других регионов. А большинство случаев заражения коронавирусом в нашей области все-таки были завозными. В общем, Белоусова не высказалась «против» напрямую, но и «за» уж точно не была.

Ежегодно паломники со всей страны и из-за рубежа приезжают в Кировскую область на крестный ход.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗА

На сторону верующих встали митрополит Вятский и Слободской Марк - вполне ожидаемо - и губернатор региона Игорь Васильев - уже не столь ожидаемо. Чтобы умилостивить Белоусову, которая является, по совместительству, еще и главным санитарным врачом Кировской области, ей пошли на уступки. Так, первым внесенным предложением стало не нести икону на протяжении всего пути, а перевозить ее от стоянки к стоянке. Митрополит посчитал, что это уменьшит поток верующих. Количество богослужений также предложили сократить. Ну и, естественно, все их проводить под открытым небом, а не в культовых зданиях.

В нынешнем году богослужения в церквях проходить не будут.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме того, губернатор региона предложил призвать верующих - как своих, так и чужих - не приезжать на крестный ход. Конечно, все равно ведь пойдут, однако есть шанс, что люди внемлют голосу разума. По словам Васильева, кировчане вполне прислушиваются к властям и способны действовать рационально. Не говоря уже о том, что многие соседние субъекты страны закрыты для проезда, а всем прибывающим в Кировскую область необходимо в обязательном порядке проходить двухнедельный карантин.

ИТОГ

В итоге Великорецкий крестный ход все-таки состоится. Все предложенные выше поправки в результате приняли, в процессе обсуждения добавив еще несколько.

Итак, начальная точка хода - богослужение в Трифоновом монастыре. Пройдет оно под открытым небом у Успенского собора. После чего икону перенесут в село Макарье, а дальше она уже будет путешествовать на машине от одной стоянки к другой, по маршруту прошлых лет.

Все богослужения, по заверению митрополита Марка, будут проходить с учетом мер эпидемиологической безопасности - соблюдение социальной дистанции, масочного режима и так далее. Не совсем понятно, как это собираются организовать и контролировать, но, видимо, Бог поможет.

Паломникам из других регионов рекомендовали не приезжать к нам на Великорецкий крестный ход. Кроме того, местные жители Великорецкого и других населенных пунктов-стоянок четко дали понять, что к себе участников шествия, как это бывало ранее, пускать они не будут. Их можно понять - сложная эпидемиологическая ситуация.

Помимо всего прочего, паломники могут не ждать в нынешнем году палаточных лагерей и сопровождения медиков и спасателей. По словам митрополита, все силы врачей и правоохранительных органов сейчас сосредоточены на борьбе с коронавирусом. Питания, передвижных камер и других благ тоже можно не ждать.

Питанием в нынешнем крестном ходу паломников не обеспечат.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все, кто отправится в шествие, должны иметь при себе средства индивидуальной защиты - перчатки, маски, антисептики. Опять же не очень понятно, как это будет контролироваться - верующим без этих вещей не позволят отправиться в крестный ход вместе со всеми? Но что сказано, то сказано.

Напоследок паломникам рекомендовали не прикладываться к иконе. Как сказал митрополит, верующие могут ставить свечки и бить поклоны святыне, однако из соображений эпидемиологической безопасности лучше не прикасаться к ней.

В нынешнем году все богослужения пройдут на свежем воздухе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РЕАКЦИЯ

...была довольно неоднозначной. Одни кировчане молвили, мол, «слава богу, сохраняем традиции». Другие возмущались - как это ума хватило такой толпе собираться и идти черт знает куда? Кто-то даже высказался довольно радикально, понадеявшись, что все отправившиеся в шествие останутся в Великорецком на обсервации. Людей можно понять - они напуганы создавшейся в регионе ситуацией, и событие на фоне пандемии вируса выглядит скорее глупо, чем духовно. Станут ли паломники предвестниками чуда или второй волны болезни - узнаем совсем скоро. Начало Великорецкого крестного хода назначено на 3 июня.

Шествие дается участникам тяжело.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дорога не всегда бывает легкой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ