«Либо оставлять, либо защищать». Чиновники не могут определиться с проектом спасения Вересников от паводка

В зоне подтопления ежегодно оказываются десятки жилых домов, социальные объекты и дороги в Вересниках. Временные наплавные тротуары и патрули спасателей - лишь «косметические» меры, а большего власти пока предложить не могут.

Причём в правительстве даже разработали так называемую дорожную карту для решения проблемы, но все проекты глохнут на стадии подключения к диалогу городских чиновников.

Так что же будет с Вересниками?

ВАРИАНТ 1. РАССЕЛЕНИЕ

Одно из предложений, высказываемых экспертами и общественниками - постепенное расселение местных жителей по другим микрорайонам города. Сами Вересники при этом предлагают превратить в рекреационную зону - допустим, парк, который, конечно, будет точно так же затапливать по весне.

Идея может показаться здравой: немалая часть жилого фонда в Вересниках уже давно «просит» сноса, да и ежегодные паводки явно не делают здания крепче и долговечнее.

Однако, по словам члена региональной Общественной палаты Дмитрия Захваткина, сами люди не готовы уезжать отсюда: в Вересниках хорошая природа, тишина и покой.

ВАРИАНТ 2. ДАМБА

Первый из путей спасения Вересников - строительство дамбы. Правда, по примерным подсчетам, такой проект обойдется как минимум в 1,8 млрд рублей. Однако начальник отдела водных ресурсов Камского бассейного водного управления по Кировской области Дмитрий Дудин считает, что это лишь стартовая цифра. А всё потому, что дамбу мало построить - ее нужно еще и правильно содержать: следить за состоянием конструкций, нанять персонал.

Некоторые эксперты предлагают опираться на опыт Казани, где масштабную дамбу отстроили к Универсиаде. Однако там под эти цели создавался отдельный инвестпроект. К тому же, река Казанка, не имеющая течения, непохожа на Вятку с ее изгибами и излучинами.

ВАРИАНТ 3. ОТСЫПКА

Можно обойтись и без дамбы - отсыпать территорию песком. Правда, такой проект тоже потянет на несколько миллиардов рублей. Да и неясно, откуда брать столько песка: добыча его в черте Кирова практически запрещена, как и на участке реки от Слободского до поселка Мурыгино. Открыты лишь пойменные месторождения, законная добыча в которых составляет около 500 тысяч кубометров песка в год. Таких объемов материала для отсыпки может попросту не хватить; есть и риск того, что песок не будет иметь должную «кондицию».

По словам замминистра охраны окружающей среды Кировской области Тимура Абашева, специалисты уже подобрали четыре участка для возможного забора песка. Однако все упирается в администрацию Кирова, которая до сих пор не дает никаких предложений по решению вопроса с судьбой Вересников.

ИТОГО

Все действительно упирается в городских чиновников. Пока нет никаких официальных данных, эксперты не могут спрогнозировать реальную дороговизну того или иного проекта, а значит, дать жителям микрорайона надежду на скорое решение их «плавающей» проблемы.

- Течение Вятки от Слободского до Мурыгино - судьбоносное для региона, это и питьевая вода, и социальная инфраструктура на берегах, - считает председатель профильной комиссии Общественной палаты Кировской области Тамара Ашихмина. - Трудно сказать, стоит ли брать здесь песок. Администрация Кирова всё же должна представить план. Или оставлять, или развивать - пора решать судьбу левого берега реки Вятки. Это очень опасная территория в паводковых ситуациях. Ничего не делается и пока непонятно, будет ли делаться вообще.