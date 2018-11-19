Через пять лет Вересники перестанет затапливать, а Вятка станет судоходной

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-19T18:18:02+03:00

Вятка может стать судоходной уже через пять лет Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Изменить размер текста: A A

О том, что Вятку хотят сделать судоходной, заговорили буквально в этом году. Также это обсуждалось на совещании зампреда правительства РФ Виталия Мутко. Речь шла о подготовке празднования 650-летия Кирова.

Определенные шаги власти Кирова и области уже сделали: готовится нормативная база для того, чтобы была возможность проведения работ по очистке реки и укреплении участков берега. Стоит задача – войти в федеральную программу.

- В советское время работа по очистке рек проводилась регулярно, поэтому и не требовала таких больших затрат, как сейчас, - говорит сити-менеджер Илья Шульгин. - По последней информации работников Волго-Камского бассейного управления, такие работы проводились на Вятке 30 лет назад – в 1988 году. Понятно, что огромное количество песка и ила, которые несет Вятка во время половодья с верховьев, усугубило ситуацию. И река перестала быть судоходной: местами ее можно прейти вброд по пояс.

Причем, задача защитить территории от паводка – не только региональная, но и федеральная. Еще в 2016 году правительство страны запросило от регионов информацию о количестве и площади затапливаемых территорий.

- У нас таких крупных территорий две – это слобода Дымково и район Вересников, - отметил глава администрации Кирова. - В 2019 году планируется защитить проект по укреплению берегов и очистке реки. Поэтому работа делается объемная сразу в нескольких направлениях – привлечено большое количество компетентных специалистов. Если мы укрепим берег реки с двух сторон, то получим 10 гектаров земли в центральной части города – я говорю о микророайоне Вересники. Если мы укрепим берег со стороны Заречного парка и слободы Дымково, то получим большую территорию, которую можно развивать.

Илья Шульгин отметил, что программа должна заработать в ближайшие 3-5 лет.