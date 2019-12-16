Маршрут автобуса № 10 продлен

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-16T16:29:59+03:00

Он будет ходить до ул.Лесозаводской

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В субботу, 14 декабря, автобусы маршрута № 10 впервые отправились до улицы Лесозаводской, 10. Расписание автобусов не изменилось.

Для продления маршрута провели комплекс мероприятий, касающихся безопасности дорожного движения.

- Чтобы это стало возможным, была расширена и отсыпана площадка для разворота автобусов, с использованием дорожных плит и асфальтогранулята, установлены дорожные знаки, убраны аварийные деревья, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - На улице Лесозаводской в районе дома № 10 создана остановочная площадка с крытым павильоном.

В 2020 году на улице Лесозаводской запланирован ремонт проезжей части. Как сообщают в администрации города, участок, по которому продлен автобусный маршрут, заасфальтирую

ИСТОЧНИК KP.RU