2019-12-16T16:29:59+03:00
Общество

Маршрут автобуса № 10 продлен

Он будет ходить до ул.Лесозаводской
Юлия Ситникова
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Расписание автобусов не изменилось. Фото: admkirov.ruРасписание автобусов не изменилось. Фото: admkirov.ru
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В субботу, 14 декабря, автобусы маршрута № 10 впервые отправились до улицы Лесозаводской, 10. Расписание автобусов не изменилось.

Для продления маршрута провели комплекс мероприятий, касающихся безопасности дорожного движения.

- Чтобы это стало возможным, была расширена и отсыпана площадка для разворота автобусов, с использованием дорожных плит и асфальтогранулята, установлены дорожные знаки, убраны аварийные деревья, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - На улице Лесозаводской в районе дома № 10 создана остановочная площадка с крытым павильоном.

В 2020 году на улице Лесозаводской запланирован ремонт проезжей части. Как сообщают в администрации города, участок, по которому продлен автобусный маршрут, заасфальтирую

ИСТОЧНИК KP.RU

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