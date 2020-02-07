«Меня унизили и оскорбили»: кировский анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, заявил о своей невиновности

Кировский анестезист Сергей Вольф, обвиняемый в убийстве десяти своих пациентов, записал видеообращение. В нем он обратился ко всем причастным с заявлением, что он не виновен в том преступлении, что ему приписывают.

- Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили, - заявил обвиняемый. - Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ.

Также мужчина попросил Следственный комитет найти и наказать истинных виновных, которые от его лица и имени поделились такой информацией на анонимном форуме. И действительно, ведомства сейчас уже проводят проверку. Однако если Сергей и впрямь не виноват - получается, что практически вся страна просто затравила человека? И все это сделал кто-то неизвестный, пожелавший позабавиться на анонимной интернет-доске?

Мнения все еще бурлят, и, как минимум, весь город взбудоражен вестью. Надо полагать, что теперь мужчине какое-то время лучше не выходить из дома. Человеку почти сломали жизнь, и все это началось из-за чьей-то злой шутки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Сообщения с провокационными заявлениями появились на анонимном форуме «Двач». Неизвестный написал в одном из тредов (ветка-обсуждение - Ред.), что он, работая анестезистом в одной из больниц, убивает своих пациентов. Ради удовольствия. И при этом был свято уверен, что его никогда не поймают. Настолько, что прикрепил фотографию «своего» бейджа, где были указаны ФИО и должность. Фамилию он закрыл стволом пистолета, а вот остальное выставил на общее обозрение - «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист».

Именно этими данными прикрылся злоумышленник на форуме. Фото: vk.com/ru2ch

Тот, кто решил зло пошутить подобным образом, не учел одного: анонимные обитатели форума пожелают найти такого циника. Хотя бы из спортивного интереса. И они действительно нашли.

В течение суток появилось несколько тредов, в которых анонимные «следователи» устанавливали личность автора сообщений и искали причастных к нему. «Пробив» в поисковике имя-отчество и должность, нашли подходящего кандидата: кировский анестезист Сергей Вольф, работающий в госпитале ветеранов войн. Поиск человека перешел на новый уровень. Анонимы разыскали всех друзей, всю семью того, чьим обликом прикрывался злой шутник, даже позвонили главврачу больницы, где работал оболганный мужчина. И совсем скоро, спустя сутки, делом заинтересовались официальные ведомства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Региональный Минздрав сразу внес уточнение: да, в госпитале действительно работает такой сотрудник, однако бейдж и медицинская форма на фотографии не имеет отношения к работникам больницы. А предварительная проверка не выявила фактов смертей во время дежурства обвиняемого.

Сейчас тщательную проверку по делу проводят сразу три областных ведомства: прокуратура, Следственный комитет и Минздрав. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.