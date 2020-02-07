Против расширения полигона в Лубягино собрано несколько тысяч подписей

Активисты продолжают собирать подписи против планируемого расширения мусорного полигона «Лубягино». Он находится всего в нескольких километрах от городской черты и рядом с одноименной деревней.

КРИК ДУШИ

По сообщениям группы «Лубягино-NEWS», листы, подписанные участниками народного схода 2 февраля, уже сданы в органы. Также в ближайшее время активисты готовят ряд обращений от имени жителей Кирова президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Игорю Васильеву и в Общественную палату Кировской области.

Сбор подписей в Радужном. Фото: Виктория Марусова

Радужный, будучи ближайшим к объекту городским микрорайоном, не отстает. На 5 февраля активистами собрано более 1500 подписей. Сбор организовала Виктория Марусова, руководитель студии развития интеллекта «Лаборатория будущего». Она предоставила помещение, где жители микрорайона подписывали обращение. Виктория рассказала редакции «Комсомолки» подробности:

- В первый день нами было собрано всего 250 подписей, что немного в масштабах Радужного, - делится Виктория. - Проблема была в том, что мы не успели информировать жителей об этом. Группа микрорайона в соцсети по неизвестным причинам не опубликовала наш пост вовремя. На второй день мы уже собрали 1300 подписей. Очередь желающих растянулась до улицы.

Сбор подписей в Радужном. Фото: Виктория Марусова

ЧТО БЫЛО...

Напомним, информация о расширении полигона появилась в октябре 2019 года. Жители окрестных деревень возмутились тем, что все решения об этом власть приняла «кулуарно», не рассказав людям. 2 февраля в деревне Лубягино прошел народный сход, на котором присутствовало по разным оценкам от 200 до 500 человек. Жители должны были встретиться с министром охраны окружающей среды Аллой Албеговой.

Активисты настойчиво просили представителей власти ответить на вопросы жителейФото: Александр МАКАРОВ

Но официальная часть сорвалась. Согласованное место встречи - деревенский клуб - не смог вместить всех желающих, а министр наотрез отказалась выйти к людям и ответить на их вопросы. В итоге мероприятие перенесли на другой день. После этого активисты начали собирать подписи под обращениями в прокуратуру и Следственный комитет.

...И ЧТО БУДЕТ

Следующая встреча с представителями власти пройдет в воскресенье, 9 февраля. По предварительной информации группы «Лубягино-NEWS», планируется два параллельных мероприятия. Одно должно состояться для жителей Федяковского сельского поселения в Доме культуры Шутовщины. Второе пройдет для горожан в актовом зале школы №74 в Радужном. Начало обоих встреч в 10.00.