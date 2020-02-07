2020-02-07T17:45:34+03:00
Общество

Против расширения полигона в Лубягино собрано несколько тысяч подписей

В одном только Радужном обращение в органы подписали 1500 человек
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На въезде в деревню Лубягино стояли агитплакаты против расширения полигона ТКОНа въезде в деревню Лубягино стояли агитплакаты против расширения полигона ТКОФото: Александр МАКАРОВ
Изменить размер текста:

Активисты продолжают собирать подписи против планируемого расширения мусорного полигона «Лубягино». Он находится всего в нескольких километрах от городской черты и рядом с одноименной деревней.

КРИК ДУШИ

По сообщениям группы «Лубягино-NEWS», листы, подписанные участниками народного схода 2 февраля, уже сданы в органы. Также в ближайшее время активисты готовят ряд обращений от имени жителей Кирова президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Игорю Васильеву и в Общественную палату Кировской области.

Сбор подписей в Радужном. Фото: Виктория Марусова

Сбор подписей в Радужном. Фото: Виктория Марусова

Радужный, будучи ближайшим к объекту городским микрорайоном, не отстает. На 5 февраля активистами собрано более 1500 подписей. Сбор организовала Виктория Марусова, руководитель студии развития интеллекта «Лаборатория будущего». Она предоставила помещение, где жители микрорайона подписывали обращение. Виктория рассказала редакции «Комсомолки» подробности:

- В первый день нами было собрано всего 250 подписей, что немного в масштабах Радужного, - делится Виктория. - Проблема была в том, что мы не успели информировать жителей об этом. Группа микрорайона в соцсети по неизвестным причинам не опубликовала наш пост вовремя. На второй день мы уже собрали 1300 подписей. Очередь желающих растянулась до улицы.

Сбор подписей в Радужном. Фото: Виктория Марусова

Сбор подписей в Радужном. Фото: Виктория Марусова

ЧТО БЫЛО...

Напомним, информация о расширении полигона появилась в октябре 2019 года. Жители окрестных деревень возмутились тем, что все решения об этом власть приняла «кулуарно», не рассказав людям. 2 февраля в деревне Лубягино прошел народный сход, на котором присутствовало по разным оценкам от 200 до 500 человек. Жители должны были встретиться с министром охраны окружающей среды Аллой Албеговой.

Активисты настойчиво просили представителей власти ответить на вопросы жителей Фото: Александр МАКАРОВ

Активисты настойчиво просили представителей власти ответить на вопросы жителейФото: Александр МАКАРОВ

Но официальная часть сорвалась. Согласованное место встречи - деревенский клуб - не смог вместить всех желающих, а министр наотрез отказалась выйти к людям и ответить на их вопросы. В итоге мероприятие перенесли на другой день. После этого активисты начали собирать подписи под обращениями в прокуратуру и Следственный комитет.

...И ЧТО БУДЕТ

Следующая встреча с представителями власти пройдет в воскресенье, 9 февраля. По предварительной информации группы «Лубягино-NEWS», планируется два параллельных мероприятия. Одно должно состояться для жителей Федяковского сельского поселения в Доме культуры Шутовщины. Второе пройдет для горожан в актовом зале школы №74 в Радужном. Начало обоих встреч в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кировский анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, выпустил видеообращение
Встречи жителей Лубягино и Радужного с представителями власти согласованы
В Кирове пьяный студент протаранил две машины
Кировчане увидели в небе «лунную радугу»
Житель Котельнича за изготовление взрывчатки получил четыре года колонии
Киров на пороге эпидемии гриппа
В Кирове 14 автобус превратился в баню
В Кирове появились электронные пересадочные проездные
Ударил несколько раз об стену: в Кирове осудят мужчину за нанесение тяжких побоев своей знакомой
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский подвел итоги работы блока безопасности в 2019 году
В шоу на федеральном канале выступит парень из Кировской области
В Кировской области проходит восьмой этап Кубка России по биатлону
В Кирове троллейбус сбил пешехода
В Уржумском районе появится многофункциональный культурный центр
Мотогонки на льду: в Вятских Полянах пройдут заключительные этапы Кубка России
На бывшего директора СШ «Юность» завели новые уголовные дела
Кировская область: «Ростелеком» расширил оптическую сеть на 1600 километров
В Кирово-Чепецке с водителя, сбившего ребенка, взыскали 30 тысяч рублей
Сотрудники ГИБДД Кировской области получили 73 новых автомобиля
В Кирове мошенники продавали пульты, которые могут «заморозить» показания счетчиков
В Кирове из-за ремонта теплосетей временно перекрыли улицу Казанскую
В администрацию Кирова пришел Дмитрий Осипов
«УРАЛХИМ» открыл новую группу в детском саду Кирово-Чепецка
Не опять, а снова: в Кирове упал снег на голову 16-летней девушки