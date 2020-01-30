Жители Лубягино выступают против расширения свалки рядом со своими домами

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:24:03+03:00

Свое недовольство они выскажут на встрече с представителями власти в воскресенье

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Мусорный полигон в четырех километрах от Кирова может увеличиться в несколько раз. В воскресенье, 2 февраля, в деревне Лубягино местные жители встретятся с министром охраны окружающей среды Кировской области Аллой Албеговой и представителями АО «Куприт».

Как стало известно, расширять мусорную свалку запланировали еще в прошлом году. Жители окрестных деревень с этим категорически не согласны. В группе «Лубягино-NEWS» был опубликован генеральный план данной части Кирово-Чепецкого района. Согласно схеме, территория свалки расширится в несколько раз и может подойти вплотную к жилым домам.

Как пояснил «Комсомолке» замгендиректора по связям с общественностью АО «Куприт» Станислав Куршаков, полигон «Лубягино» принимает бытовой и строительный мусор. Также на площадке уничтожают ртутьсодержащие и медицинские отходы.

Объект был открыт в 2006 году. По данным территориальной схемы, действующая свалка исчерпает вместимость в 2023 году, после чего ее должны закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU