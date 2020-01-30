2020-01-30T16:24:03+03:00
Общество

Жители Лубягино выступают против расширения свалки рядом со своими домами

Свое недовольство они выскажут на встрече с представителями власти в воскресенье
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Полигон «Лубягино». Фото: Елена Жолобова, semnasem.ruПолигон «Лубягино». Фото: Елена Жолобова, semnasem.ru
Изменить размер текста:

Мусорный полигон в четырех километрах от Кирова может увеличиться в несколько раз. В воскресенье, 2 февраля, в деревне Лубягино местные жители встретятся с министром охраны окружающей среды Кировской области Аллой Албеговой и представителями АО «Куприт».

Как стало известно, расширять мусорную свалку запланировали еще в прошлом году. Жители окрестных деревень с этим категорически не согласны. В группе «Лубягино-NEWS» был опубликован генеральный план данной части Кирово-Чепецкого района. Согласно схеме, территория свалки расширится в несколько раз и может подойти вплотную к жилым домам.

Как пояснил «Комсомолке» замгендиректора по связям с общественностью АО «Куприт» Станислав Куршаков, полигон «Лубягино» принимает бытовой и строительный мусор. Также на площадке уничтожают ртутьсодержащие и медицинские отходы.

Объект был открыт в 2006 году. По данным территориальной схемы, действующая свалка исчерпает вместимость в 2023 году, после чего ее должны закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два кировчанина попытались украсть элитный алкоголь на сумму более 17 тысяч рублей
Как кировчанам защититься от коронавируса?
Жители Лубягино выступают против расширения свалки рядом со своими домами
Компания «УРАЛХИМ» возглавила рейтинг крупнейших налогоплательщиков региона по итогам 2019 года
Качество нашей жизни зависит от качества воды
В Кирове сняли с поезда 17-летнюю беглянку из соседней республики
Кировских школьников учат оказывать первую помощь при ДТП
В небе над Кировской областью сфотографировали перламутровые облака
Кировская «Родина» уступила московскому «Динамо»
«УРАЛХИМ» поддержал региональный этап турнира «Золотая шайба»
Вятский государственный университет посетил Вячеслав Никонов
На Театральной площади пройдет массовая акция против строительства «Марадыковского»
Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука
Кировская прокуратура нашла нарушения в работе 12 управляющих компаний
Двое кировчан ушли в запойный загул, бросив полугодовалую дочь на произвол судьбы