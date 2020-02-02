Скандал вокруг Лубягино набирает обороты

Сегодня, 2 февраля, в деревне Лубягино состоялся «народный сход». Поводом стала встреча жителей с министром охраны окружающей среды Кировской области Аллой Албеговой. Корреспондент «КП» побывал на месте событий.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что весь сыр-бор вокруг Лубягино начался с новости о том, что одноименный полигон твердых коммунальных отходов, находящийся поблизости, хотят расширить в несколько раз. Разумеется, жители этим недовольны и не хотят, чтобы «под окнами домов устроили свалку».

- Деревня живая, люди покупают участки и строят дома, - делится житель Лубягино Анар по дороге на место. - Никто не хочет отсюда уезжать. У нас красивая природа, чистая и вкусная вода из скважины. Существующий полигон нам не мешает, а вот его расширение для всех как снег на голову, никому это не нужно.

Люди начинают собираться в центре деревни ЛубягиноФото: Александр МАКАРОВ

Первые публичные слушания прошли в октябре прошлого года. По итогам администрация Федяковского сельского поселения (части Кирово-Чепецкого района, к которой относится Лубягино - Ред.) внесла изменения в генеральный план муниципального образования. В новой версии генплана участки возле деревень Лубягино, Нагоряна, Кузнецы и Татары из «земли сельскохозяйственного назначения» перешли в «земли промышленные». Но местных жителей никто не уведомил об этом и на «публичные» слушания явилось всего пять неизвестных человек, которые не высказали никаких замечаний.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ

Слухи о том, что полигон ТКО появится буквально рядом с домами, обрели под собой документальное подтверждение и всеобщую огласку. Группа «Лубягино-NEWS» опубликовала генплан на своей странице в соцсети. О небольшой деревне, в шести километрах от Кирова, и ее больших проблемах узнали многие. Правительство области решило встретиться с жителями Лубягино и рассказать, что происходит на самом деле. Сегодня, 2 февраля, деревню посетила министр охраны окружающей среды Алла Албегова и другие представители власти.

- Правительство решило провести встречу в нашем клубе, который очень маленький, - рассказывает местный активист Вячеслав Царюк. - Всех он вместить не может, поэтому альтернативным местом стала площадь в центре деревни. Мы ждем ответов на свои вопросы. Никаких проектов нам пока никто не показывал, а просто поставили перед фактом: здесь будет огромный полигон, в перспективе построят мусоросортировочный и мусоросжигательный заводы.

Местный клуб не мог вместить всех желающихФото: Александр МАКАРОВ

«ОНА НЕ ВЫШЛА К НАРОДУ»

Но Алла Албегова и другие представители власти отказались говорить с людьми на улице, сославшись на то, что согласованным местом встречи считается клуб. Помещение деревенского клуба не использовалось несколько лет, и там было ощутимо холодно. В здании установили проектор и начали проводить презентацию для тех, кто был внутри. Но она сорвалась из-за выкриков из зала. Кто кричал: недовольные жители или неравнодушные граждане из других мест, так и осталось загадкой. Было решено перенести встречу на другой день и в другое место, которое способно собрать всех желающих.

В беседе с представителями СМИ министр охраны окружающий среды пояснила, что свалки, в обычном понимании, на этом месте не будет. Планируется построить целый комплекс по утилизации и переработке отходов. В данный момент проект находится на стадии планирования и будет не раз проходить общественные слушания.

Начало презентации. На фото: министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова и глава Кирово-Чепецкого района Сергей ЕлькинФото: Александр МАКАРОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Местные жители, не дождавшись ответов на свои вопросы, начали собирать подписи к коллективному обращению в прокуратуру. Они считают, что администрация Федяковского сельского поселения скрыла от них факт проведения первых публичных слушаний.

Перед клубом собралось большое количество людей. Фото: vk.com/bp_krv

Что же будет на самом деле в Лубягино? Поживем - увидим, ведь пока ничего конкретного людям не рассказали. «Комсомолка» следит за развитием событий.