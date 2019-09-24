Без «зеленых легких»? Деревья в Кирове вырубают в 4 раза быстрее, чем высаживают

Кировские сосцети то и дело пестрят сообщениями о вырубке деревьев и кустарников. За последние недели такие случаи зафиксированы у ЦУМа, на ул. Пугачева и в районе Гнусино. Причем, не всякая вырубка ведется по плану, прописанному чиновниками: частники порой орудуют топором по только им самим известным мотивам.

Но факт остается фактом: Киров «лысеет». Так что же происходит с нашим «зеленым щитом» и как это остановить?

«ПРОШЛИСЬ» ТОПОРАМИ

В каждой части Кирова есть компании, ответственные за озеленение территорий. В Октябрьском и Первомайском районах этим занимаются частные фирмы, а в Ленинском и Нововятском районах - УДПИ при помощи подрядчиков на отдельных видах работ. Кошением газонов, посадкой клумб и обрезкой растений также занимаются специализированные организации.

Но так ли хорошо они справляются? Чиновники считают, что да. Как сообщает «АиФ - Вятка» со ссылкой на администрацию Кирова, с начала года в городе вырубили свыше 900 тополей и ясенелистных кленов. Причем топорами «прошлись» только по аварийным и больным деревьям.

На работы по озеленению из городского бюджета в нынешнем году выделено 27,3 млн рублей. Деньги заложены не только на вырубку аварийных насаждений, но и на посадку новых деревьев и кустов.

Стоит учесть и дендроплан, который должен согласовываться с коммунальщиками. По правилам внешнего благоустройства Кирова, компании должны быть не против размещения растений вблизи своих сетей: столбов, зданий, инженерных сооружений.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Динамика озеленения, кажется, принимает «убойные» масштабы. За последние пять лет в Кирове вырубили практически в 4 раза больше зеленых насаждений, чем создали новых. Цифры говорят сами за себя.

2014: вырублено 3 500 деревьев; высажено 1 500 деревьев и 575 погонных метров кустарника;

2015: снесено 2 352 дерева; высажено 1 403 дерева и 226 метров кустов;

2016: вырублено 2 776 деревьев; посажено 1 220 деревьев и 200 погонных метров кустарника;

2017: снесено 3 061 дерево; высажено 395 деревьев;

2018: вырублено 5 476 деревьев; посажено 224 дерева и 209 метров кустов.

ДУБЫ И ЛИПЫ

До конца осени в Кирове будут высаживать новые живые растения. Всего планируют посадить 444 дерева и 555 кустарников. Упор сделают на лиственницы, ели, туи, березы, дубы, липы, рябины, яблони, ивы, спиреи, кизильник, виноград, остролистные клены и белые тополя.

Работы по озеленению пройдут по следующим адресам:

- ул. Ломоносова (от ул. Московской до ул. Лепсе);

- сквер у ДК «Авитек»;

- ул. Московская, в районе д. 189;

- ул. Московская, в районе д. 85;

- ул. Мира, напротив д. 39;

- ул. Розы Люксембург (от ул. Ленина до ул. Казанской);

- ул. Широтная;

- Западный и Центральный скверы на Театральной площади;

- ул. Щорса 63, 63а;

- ул. Щорса, в районе д. 68/1, 85, 95, 105, 73;

- ул. Сурикова, д. 37;

- сквер 60 лет СССР;

- сквер им. Горького (у кинотеатра Октябрь).