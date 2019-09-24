2019-09-23T18:43:59+03:00
Общество

Без «зеленых легких»? Деревья в Кирове вырубают в 4 раза быстрее, чем высаживают

Чиновники заявляют, что под снос идут только больные и аварийные растения
Дмитрий Тарасов
Поделиться:
На месте срубленных растений далеко не всегда появляются новые. Фото: Архив «КП» в Кирове»На месте срубленных растений далеко не всегда появляются новые. Фото: Архив «КП» в Кирове»
Изменить размер текста:

Кировские сосцети то и дело пестрят сообщениями о вырубке деревьев и кустарников. За последние недели такие случаи зафиксированы у ЦУМа, на ул. Пугачева и в районе Гнусино. Причем, не всякая вырубка ведется по плану, прописанному чиновниками: частники порой орудуют топором по только им самим известным мотивам.

Но факт остается фактом: Киров «лысеет». Так что же происходит с нашим «зеленым щитом» и как это остановить?

«ПРОШЛИСЬ» ТОПОРАМИ

В каждой части Кирова есть компании, ответственные за озеленение территорий. В Октябрьском и Первомайском районах этим занимаются частные фирмы, а в Ленинском и Нововятском районах - УДПИ при помощи подрядчиков на отдельных видах работ. Кошением газонов, посадкой клумб и обрезкой растений также занимаются специализированные организации.

Но так ли хорошо они справляются? Чиновники считают, что да. Как сообщает «АиФ - Вятка» со ссылкой на администрацию Кирова, с начала года в городе вырубили свыше 900 тополей и ясенелистных кленов. Причем топорами «прошлись» только по аварийным и больным деревьям.

На работы по озеленению из городского бюджета в нынешнем году выделено 27,3 млн рублей. Деньги заложены не только на вырубку аварийных насаждений, но и на посадку новых деревьев и кустов.

Стоит учесть и дендроплан, который должен согласовываться с коммунальщиками. По правилам внешнего благоустройства Кирова, компании должны быть не против размещения растений вблизи своих сетей: столбов, зданий, инженерных сооружений.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Динамика озеленения, кажется, принимает «убойные» масштабы. За последние пять лет в Кирове вырубили практически в 4 раза больше зеленых насаждений, чем создали новых. Цифры говорят сами за себя.

2014: вырублено 3 500 деревьев; высажено 1 500 деревьев и 575 погонных метров кустарника;

2015: снесено 2 352 дерева; высажено 1 403 дерева и 226 метров кустов;

2016: вырублено 2 776 деревьев; посажено 1 220 деревьев и 200 погонных метров кустарника;

2017: снесено 3 061 дерево; высажено 395 деревьев;

2018: вырублено 5 476 деревьев; посажено 224 дерева и 209 метров кустов.

ДУБЫ И ЛИПЫ

До конца осени в Кирове будут высаживать новые живые растения. Всего планируют посадить 444 дерева и 555 кустарников. Упор сделают на лиственницы, ели, туи, березы, дубы, липы, рябины, яблони, ивы, спиреи, кизильник, виноград, остролистные клены и белые тополя.

Работы по озеленению пройдут по следующим адресам:

- ул. Ломоносова (от ул. Московской до ул. Лепсе);

- сквер у ДК «Авитек»;

- ул. Московская, в районе д. 189;

- ул. Московская, в районе д. 85;

- ул. Мира, напротив д. 39;

- ул. Розы Люксембург (от ул. Ленина до ул. Казанской);

- ул. Широтная;

- Западный и Центральный скверы на Театральной площади;

- ул. Щорса 63, 63а;

- ул. Щорса, в районе д. 68/1, 85, 95, 105, 73;

- ул. Сурикова, д. 37;

- сквер 60 лет СССР;

- сквер им. Горького (у кинотеатра Октябрь).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
Кировчане взяли «серебро» и «бронзу» на фестивале «Вернуть Детство»
Житель Чепецка использовал 7 и 10-летних мальчиков как порномоделей
В Верхнекамском районе работодатель отказывался оформлять своих сотрудников
Мэрия: слесарь-сантехник не работает поваром в кировском детсаду
Экскурсии на «фабрики будущего» стали первым шагом к раскрытию талантов юных кировчан
Пьяная слобожанка зарезала и задушила мужа
МегаФон научит студентов работе с 5G
Одну из кировчанок, распространявших нелегальные косметические средства, отправили под стражу
Отопительный сезон 2019 в Кирове: все дома получат тепло на этой неделе
Прокуратура Верхнекамского района добилась выплаты учителям 7,8 тысячи рублей
Кировчан поздравили с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
В Кировской области ожидается мокрый снег
Пропавший охотник из Омутнинского района умер от переохлаждения
Машину разорвало надвое: в ДТП на Ломоносова пострадали три человека
Кировскую областную больницу оцепили из-за муляжа боеприпаса
Валентину Матвиенко и Сергея Шойгу пригласили на раскопки в Котельнич
Кировские ГИБДДшники взялись за автошколы
Кировские полицейские разыскивают фальшивомонетчиков
Кировская областная больница оцеплена: в приемном покое найден предмет, похожий на бомбу
Общественники предлагают не выпускать на линию автобусы старше 10 лет
«Муниципальный контроль»: «Качество воды в Кирове в норме»
Кировчанин украл со стройки 300 килограммов металла
Кировчане смогут побывать на бесплатных экскурсиях по городу
КТК наказали за обман потребителей
В Кирово-Чепецке из-за сильного запаха аммиака собиралась комиссия по ЧС
Дороги Кировской области размещены на интерактивной карте нацпроекта
В Кирове прошло обсуждение перспектив регионального бизнес-сообщества
В Слободском районе высадили 60 тысяч саженцев сосны на 24 гектарах пустыря