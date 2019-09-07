2019-09-07T17:12:36+03:00
Общество

Жителей Кировской области предупреждают о высокой пожароопасности

Кировчан просят не разводить костры в лесах
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Фото: pixabay.comЖителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жителей Кировской области предупреждают, что на предстоящей неделе с 9 сентября высока вероятность возникновения пожаров в лесах. Причина - в сухой и ветреной погоде. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства Кировской области.

Чтобы избежать возгораний, кировчан просят не разводить костры в необустроенных для этого местах. Также не стоит выкидывать горящие окурки и спички. Если вы заметили пожар, необходимо немедленно сообщить об этом по номерам: 8-800-100-94-00, (8332) 64-34-28 и 01.

Напомним, что в течение 2019 года леса горели 39 раз. Общая площадь пожаров составила 69 гектар. В огне погибли около 12 гектаров молодого поколения леса и свыше 800 кубометров деревьев. В основном, ЧП возникали из-за несоблюдения человеком правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове женщине провели операцию на стопе новым уникальным методом
Искал в кустах наркотики: росгвардейцы задержали 27-летнего кировчанина
Студентам колледжей поднимут стипендию
Украл два телефона: полиция разыскивает мужчину, ограбившего кировчанку
Омутнинский лжетеррорист вновь «заминировал» дом
Управление массовых коммуникаций Кировской области возглавила Елена Черных
Кировэнерго уделяет особое внимание практическому обучению студентов профильных образовательных учреждений
«Дезориентирован»: волонтеры два месяца подряд разыскивают 22-летнего парня
Из-за марафона 8 сентября в Кирове изменятся маршруты автобусов
Полная версия турнира UFC? 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink
2000 спортсменов примут участие в марафоне «Вятские холмы»
Суд присяжных приговорил кировчанина к 13 годам колонии строгого режима
В Кирове начали ремонтировать проезд к железнодорожному вокзалу
Мать пятерых детей отправили за решетку из-за неуплаты алиментов
Кировчан напугала военная техника на улицах города
Жители города смогут увидеть яркую вспышку в небе от полета МКС
У кировчан будут принимать старые батарейки в киосках по продаже воды