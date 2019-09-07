Жителей Кировской области предупреждают о высокой пожароопасности

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-07T17:12:36+03:00

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Жителей Кировской области предупреждают, что на предстоящей неделе с 9 сентября высока вероятность возникновения пожаров в лесах. Причина - в сухой и ветреной погоде. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства Кировской области.

Чтобы избежать возгораний, кировчан просят не разводить костры в необустроенных для этого местах. Также не стоит выкидывать горящие окурки и спички. Если вы заметили пожар, необходимо немедленно сообщить об этом по номерам: 8-800-100-94-00, (8332) 64-34-28 и 01.

Напомним, что в течение 2019 года леса горели 39 раз. Общая площадь пожаров составила 69 гектар. В огне погибли около 12 гектаров молодого поколения леса и свыше 800 кубометров деревьев. В основном, ЧП возникали из-за несоблюдения человеком правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU