2019-09-20T17:40:12+03:00
Общество

В Слободском районе высадили 60 тысяч саженцев сосны на 24 гектарах пустыря

Традиционная акция прошла в одном из лесов Кировской области
Евгений ДЕМИХОВ
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Губернатор области также принял активное участие в восстановлении лесов областиГубернатор области также принял активное участие в восстановлении лесов областиФото: Евгений ДЕМИХОВ
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В пятницу, 20 сентября, в регионе прошла акция «Живи, лес!». Десятки кировчан откликнулись на призыв выехать за город и сажать лес. Это мероприятие стало уже традиционным на территории Кировской области. Оно позволяет привлечь внимание общественности к такой проблеме, как восстановление и приумножение природного богатства России.

- Сегодня мы видим здесь все руководство города, области, неравнодушных жителей и даже детей, - отметил во вступительной речи губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Акция «Живи, лес!» - важна для таких регионов как наш. И многие жители области откликнулись на нее по зову сердца.

В этот день силами добровольцев засадили соснами два поля - на 1 и 23 гектара. Как рассказали организаторы, «в запасе» было порядка 60 тысяч саженцев. К сожалению приживутся не все. По статистике первые годы (а они самые тяжелые для подрастающих деревьев) погибает до 70% сосен. Поэтому высадка ведется «плотно». Саженцы располагают в рядах на расстоянии 70 сантиметров друг от друга.

Игорь Владимирович, назвал данную акцию благородным делом, поскольку совместными усилиями получается восстановить леса области. Пусть и при помощи таких «небольших вкладов».

Участники мероприятия рассказали, что в этом году оно особенное, так как посвящено восстановлению тех лесных массивов, которые пострадали из-за пожаров. Так, на федеральном уровне на призыв к выйти сажать леса в России минувшей весной откликнулись более 700 тысяч человек. А общая площадь посадок составила порядка 30 тысяч гектаров. В Кировской области акцию проводит Федеральное агентство лесного хозяйства.

Напомним, в прошлом году мероприятие также проходило на территории нашего региона. Так, жители области выходили на субботники в леса. В Яранском районе, например, с 59 гектаров собрали порядка пяти сотен мешков мусора. Кроме того, под руководством лесничих студенты собирали посадочный материал, который позволил вырастить саженцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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