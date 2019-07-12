Скандальное назначение, скандальное увольнение: директор спортшколы «Юность» попался на взятке

84 тысячи рублей затребовал директор спортивной школы «Юность» от владельца одной из гостиниц города Кирова. Схема простая: спортсмены, приезжающие на соревнования в Киров, будут размещаться в этой самой гостинице, здесь же и питаться, деньги руководство гостиницы будет получать из бюджета области. Но за эту «услугу» - то есть приток клиентов-спортсменов - руководство должно было заплатить лично в карман директору спортшколы «Юность» Дмитрию Логиновскому.

- По версии следствия, для обеспечения тренерского состава и спортсменов условиями проживания и питания между спортивной школой и одним из индивидуальных предпринимателей города Кирова в феврале текущего года был заключен соответствующий договор, - сообщили в СУ СК РФ по Кировской области. - В июле директор спортивной школы связался с ИП и напомнил о своих требованиях по передаче ему денежных средств. 11 июля при получении взятки он был задержан.

Задержание производилось силами сотрудников УФСБ. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия» возбуждено следователями Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области. 37-летнему руководителю спортшколы светит срок от трех до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.

Олега Филимонова пытались отстоять родители воспитанников спортшколы. Но решения чиновников были беспрецедентны. Фото из архива СШ "Юность".

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Дмитрий Логиновский был утвержден на место руководителя спортшколы «Юность» 16 ноября 2017 года. Назначение вышло скандальным. В ноябре 2017 года против назначения нового директора родители воспитанников спортшколы подняли настоящий бунт.

Спортивная школа «Юность» - одна из трех крупнейших в Кировской области. Здесь тренируются более 1300 ребят-бюджетников. А есть еще и коммерческие платные группы. Поэтому количество спортсменов обычно держится на уровне 2000 воспитанников. Тренерский состав – порядка 40 человек. Большая часть – именитые и титулованные, с многочисленными спортивными наградами. Основные направления - 12 видов спорта: бокс, тхэквондо, карате, самбо, дзюдо, ушу, греко-римская борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт, легкая атлетика, художественная гимнастика, футбол, хоккей с мячом. Далее мы дословно передаем материал, опубликованный на сайте kirov.kp.ru 25 ноября 2017 года.

«Многие кировчане помнят, что в советские годы сильнейшая и крупнейшая в Кирове детско-юношеская спортивная школа «Родина» была под шефством завода «Лепсе». Именно завод брал на себя основные расходы по содержанию стадиона, бассейна, гостиницы и спортшколы, которая растила не только хоккеистов, но и легкоатлетов, пловцов и гимнастов. Но в 90-ые завод от спорта стал отходить. В это время ДЮСШ выживала, как могла, благо, всю материально-техническую базу ей оставили.

К 2002 году ситуация была уже плачевной: долги по зарплатам, аренде, коммунальным услугам. Не было денег на спортивный инвентарь, об участии в выездных соревнованиях и речи не шло.

В таком состоянии спортшколу принял новый руководитель Олег Филимонов. Сам воспитанник «Родины», он вернулся в школу с мечтой восстановить былое величие. Начинал с элементарного - делал ремонт в обветшалых помещениях, лично заливал лед, искал деньги на обмундирование, чтобы мальчишек, большинство из которых были из малообеспеченных детей, одеть в форму и поставить на коньки. Для этого постоянно договаривался с властями и спонсорами. Первым ввел в Кирове платные массовые катания, а вырученные деньги направлял на развитие спортшколы.

Результат бы налицо - в 2005 году на стадионе прошла реконструкция: было установлено оборудование для искусственного льда, уложили искусственный футбольный газон. В 2008 году «Родина» принимала Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей.

Это был пик рассвета спортшколы «Родина».

А в 2009 году Филимонову предложили перенаправить часть государственных субсидий, выделяемых на ДЮСШ, на «более важные направления». Филимонов отрезал: «Я у детей не ворую». И школу выгнали. В прямом смысле. Руководство команды мастеров решило перевести детскую школу по хоккею с мячом под свое крыло, а остальных ребят - а это 500 человек легкоатлетов и гимнастов - просто выставили.

- Нам дали три дня на сборы, - рассказывает сотрудница ДЮСШ, которая пережила с Филимоновым все передряги. - Сказали, что через этот срок нас больше не пустят на стадион и закроют весь наш инвентарь. Мы собрались и выехали в никуда. Благо, Олег Геннадьевич, обладая просто каким-то феноменальным даром руководителя, организатора, переговорщика, быстро сориентировался и договорился со стадионом «Иско». Нас пустили туда. Опять разруха и безнадега. Но Филимонов не унывал и нам каждый день говорил: «Девчонки, прорвемся».

В спортшколе тренируются более 2000 юных спортсменов. Фото: vk.com/club102943935

ПОВЫШЕНИЕ В НАКАЗАНИЕ

И прорвался. «Иско» привели в порядок. Пока власти только мечтали о строительстве легкоатлетического манежа в Кирове (и до сих пор мечтают), Филимонов постелил на «Иско» покрытие для занятия легкоатлетов и газон для футболистов. Зимой стал заливать каток и зарабатывать на массовых катаниях. А летом проводил соревнования по футболу для команд предприятий и организаций. Все это приносило деньги, их направляли на развитие школы, которую назвали «Юность». Зато все занятия для ребят - бесплатные. Никаких сборов на выездные соревнования, проезд и проживание. «Мы государственная школа, у нас все бесплатно», - твердил Филимонов сотрудникам.

Это его правило стало откровением для родителей воспитанников центра единоборств «Богатыри», который в 2015 году отдали в подчинение «Юности».

- В «Богатырях» мы платили за все: дети едут на соревнование - проезд, проживание, питание, сборы за участие - все с родителей, - рассказывает мама двух воспитанниц отделения тхэквондо Виктория Хитрова. - И тут нас берет «Юность». Мало того, что все стало бесплатным, так еще и деньги, которые спортшкола получала при проведении соревнований по тхэквондо в своем зале, школа направляла на нужды нашего спорта. Например, нам купили дорогущее электронное табло!

«Богатыри», которых Филимонов принял с миллионными долгами, стали приносить доход.

Вообще, Олег Геннадьевич, никогда не скрывал, что «Юность» хорошо зарабатывает - к субсидии, которую выдает бюджет, спортшкола ежегодно давала 25% своих доходов. Невероятные показатели для детского спортивного учреждения Кировской области.

И при этом работала «Юность» честно. Это подтвердила и проверка контрольно-счетной палаты, которая прошла минувшей зимой.

Видимо, оценив, что денег у «Юности» достаточно, в октябре областное министерство спорта, которому подчиняется школа, обязало Филимонова взять на своей баланс и детскую школу «Родина». Опять. Правда, с января 2018 года. А до этого срока привести в порядок стадион и залить на нем лед к сезону. Видимо, предложение было сделано так, что отказаться от него было нельзя. И Филимонов подготовил стадион: даже под дождем и плюсовой температуре лед на «Родине» залили. На деньги «Юности». Сезон по хоккею с мячом открыли вовремя, команда мастеров в начале ноябре провела на нем несколько встреч в рамках Чемпионата страны.

И вдруг 10 ноября министерство спорта Кировской области ставит Филимонову новые условия - переходишь руководить лыжно-биатлонным комплексом «Перекоп». И опять без права выбора - или так, или вообще увольняйся.

Эта новость для всего коллектива «Юности», родителей воспитанников, взрослых спортсменов стала громом среди ясного неба. Они написали коллективные письма губернатору, в министерство спорта области и страны, Президенту с просьбой - оставить Филимонова в «Юности»!

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПЕДОБРАЗОВАНИЯ

Чтобы успокоить взволнованную общественность, и. о. министра спорта Кировской области Георгий Барминов 22 ноября пришел на встречу с коллективом спортшколы.

Барминов объяснял, что для Филимонова это назначение - повышение. Ведь теперь он будет руководить Центром «Перекоп», который должен стать базой федерального уровня, стартовой площадкой для будущих олимпийцев, защитников чести страны.

Вопросы о том, какое же это повышение, если в «Юности» 2000 воспитанников, а в «Перекопе» и 200 нет, руководитель министерства проигнорировал.

Мы тоже попытались выяснить логику кадровых перестановок и позвонили Георгию Барминову, но он отказался общаться с журналистами.

Зато мы уже рассказывали о ситуации в «Перекопе», где на 164 биатлониста всего три спортивных мелкокалиберных винтовки. Спортивную базу и трассу для биатлонистов в «Перекопе» открывали в 2015 году, уже тогда обещая, что она станет местом проведения соревнований федерального уровня. И что будущих олимпийских чемпионов будут тренировать именно здесь. Однако прошло несколько лет, а каждая винтовка — на вес золота, денег, выделяемых на биатлон, еле хватает на содержание трассы и коммуналку. Что уж говорить об организации соревнований. Ситуация аховая. Видимо, кроме Филимонова, разруливать ее некому.

Зато в отлажено работающую «Юность» Барминов привел нового руководителя. Им стал 36-летний Дмитрий Логиновский, который начинал свою трудовую карьеру начальником отдела снабжения в филиале «КЧХК» ОАО «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке, а затем был заместителем главы администрации города Кирово-Чепецка по экономическим вопросам. Последние пять месяцев он вообще нигде не работал.

Так что ни опыта работы в спортивных учреждениях, ни педагогического образования у этого человека нет. Зато есть протекция Георгия Барминова, который обещал коллективу «Юности», что Логиновский с образовательным процессом в детском спортивном учреждении справится.