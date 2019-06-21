«В жилом доме школу размещать нельзя»: «Нашей школе» предложили помещение на улице Гайдара

Родители и учителя «Нашей школы» по-прежнему бьют тревогу из-за переезда в новое помещение. Сейчас образовательное учреждение располагается на улице Гайдара, 4а. Это здание несколько лет назад администрация города передала школе по бессрочному договору аренды. Учебное заведение за свой счет сделало в помещении ремонт. Однако прошлым летом город решил вернуть здание себе, чтобы в будущем разместить там детский сад. К 6 июля «Наша школа» должна освободить помещение и съехать… на улицу. Ведь те здания, которые взамен предлагает администрация, не подходят для образовательной деятельности.

Родители за свой счет сделали ремонт здания на Гайдара. Фото: предоставлено «Нашей школой»

КАК МИНИМУМ, 16 ПРИЧИН

Изначально «Нашей школе» предлагали переехать в здание на улице Крутикова, 2б. Раньше в этом помещении располагался спортивный зал с саунами, душевыми и узкими лестничными пролетами. Администрация города пообещала помочь учебному заведению с ремонтом, поставила пластиковые окна, и начала решать вопрос с теплоузлом. Все бы ничего, только, по словам родителей, размещать в этом здании школу запрещено.

В апреле у нашего директора состоялась встреча с представителями департамента образования и управления капитального строительства, - пояснила мама одной из школьниц Ольга Разнер. - На эту встречу пришел и сотрудник МЧС, у которого было заключение по зданию. В нем содержалось 16 пунктов, по которым здание не подходит для школы по первоначальному осмотру.

В справке содержится 16 пунктов, из-за которых открыть школу в здании нельзя. Фото: предоставлено «Нашей школой»

Серьезные нарушения отметила и местная проектная организация, куда обратились родители, чтобы сделать обследование здания. Специалисты обнаружили шесть причин, по которым открывать школу в помещении на Крутикова нельзя.

К примеру, к зданию слишком близко расположены гаражи, выход из подвала находится на путях эвакуации, не соответствуют нормам лестничные марши, - рассказала кировчанка об итогах обследования. - Но самое главное то, что высота потолков ниже нормы.

То есть, чтобы школа смогла спокойно переехать на Крутикова и не лишиться лицензии на образовательную деятельность, здание нужно просто перестроить. На проект и строительство уйдет не один миллион рублей. К таким тратам родители не готовы.

Здание на Крутикова не соответствует нормам пожарной безопасности. Фото: предоставлено «Нашей школой»

КАК НАСЧЕТ ЖИЛОГО ДОМА?

Департамент муниципальной собственности предложил «Нашей школе» еще один вариант - здание на Гайдара, 7. Учреждению предлагают занять два помещения на первом этаже жилого многоквартирного дома.

Здание лицензировано под образовательную деятельность, там занимаются студенты Кировского государственного медицинского университета, - пояснили в департаменте образования. - С руководством вуза достигнута договоренность о высвобождении этого помещения.

Однако родители воспитанников организации утверждают обратное. Размещение школы в жилом доме противоречит нормам СанПиН. Кроме того, между двумя помещениями на улице Гайдара нет сквозного прохода.

По центру первого этажа в жилом доме расположена еще одна организация, - пояснила Ольга Разнер. - Поэтому между помещениями в школе не может быть теплого перехода.

Учеников могут распределить по муниципальным школам. Фото: предоставлено «Нашей школой»

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Родители сообщают, что другие варианты для размещения «Нашей школы» в городе есть. Расходы на ремонт организация готова взять на себя. Так, жители просят администрацию города рассмотреть такие варианты, как:

Здание на Дерендяева, 22. Помещение перешло из федеральной собственности в областную.

Помещение на Степана Халтурина, где ранее располагалась школа. Теперь его передали церкви.

Просторное помещение есть и на Менделеева, 1. «Наша школа» может занять его часть.

Здание на Труда 72Б. Сейчас там располагается Юридический полицейский колледж. Однако в августе-сентябре организация планирует переехать на новый адрес.

Однако никаких предложений по поводу этих помещений школе от города еще не поступало. Между тем, до момента, когда педагоги должны будут освободить здание, остается меньше месяца. Родители по-прежнему надеются, что у них получится договориться с администрацией. Иначе 53 ученика будут распределены в муниципальные школы.

СПРАВКА «КП»

История учебного заведения началась в 1997 году. Тогда на базе школы № 34 в Кирове появились экспериментальные классы, обучающиеся по Вальдорфской системе.

- Вальдорфская педагогика - это педагогика, в центре которой находится ребенок, - рассказала завуч «Нашей школы» Татьяна Городилова. - Она занимается развитием ребенка согласно его природным способностям, в его собственном темпе. Большое внимание уделяется искусству, ручному труду, походам, музыке. Благодаря этой методике ученик не теряет интереса к учебе и всесторонне развивается.

Результаты эксперимента заинтересовали педагогов и родителей. В 2002 году они решили организовать Общественную благотворительную организацию «Наша школа». В 2003 году открылось само учебное заведение.