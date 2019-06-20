Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту
Педагоги, родители и ученики «Нашей школы» в Кирове обратились к Владимиру Путину. Кировчане записали видеобращение, в котором попросили президента спасти учебное заведение от закрытия. Дело в том, что более восьми лет назад помещение на Гайдара, 4а было передано администрацией города школе в бессрочное пользование. Теперь власти намерены вернуть здание, чтобы разместить там детский сад.
- В Кирове и Кировской области такая школа с альтернативной Вальдорфской системой обучения - одна, - пояснили родители. - И сейчас существование «Нашей школы» под угрозой, а все дело - в здании, которое мы занимаем. В нем хотят открыть детский сад, но нельзя решать проблему одних детей за счет других.
Родители и учителя «Нашей школы» в Кирове обратились к президенту.Видео: предоставлено «Нашей школой»! другой источник
Также кировчане отметили, что администрация города 6 июля расторгает договор аренды со школой. Предлагаемые взамен здания не подходят для образовательной деятельности, поэтому учебное заведение может закрыться. В заключение своей речи, представители школы попросили предоставить им другое помещение, подходящее для размещения там учебного заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU