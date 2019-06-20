2019-06-20T15:24:32+03:00
Общество

Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту

Родители и дети вынуждены покинуть здание, где раньше располагалось учебное заведение
Анна КРЮКОВА
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В здании школы администрация города намерена разместить детский сад. Фото: предоставлено «Нашей школой»В здании школы администрация города намерена разместить детский сад. Фото: предоставлено «Нашей школой»
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Педагоги, родители и ученики «Нашей школы» в Кирове обратились к Владимиру Путину. Кировчане записали видеобращение, в котором попросили президента спасти учебное заведение от закрытия. Дело в том, что более восьми лет назад помещение на Гайдара, 4а было передано администрацией города школе в бессрочное пользование. Теперь власти намерены вернуть здание, чтобы разместить там детский сад.

- В Кирове и Кировской области такая школа с альтернативной Вальдорфской системой обучения - одна, - пояснили родители. - И сейчас существование «Нашей школы» под угрозой, а все дело - в здании, которое мы занимаем. В нем хотят открыть детский сад, но нельзя решать проблему одних детей за счет других.

Родители и учителя «Нашей школы» в Кирове обратились к президенту.Видео: предоставлено «Нашей школой»! другой источник

Также кировчане отметили, что администрация города 6 июля расторгает договор аренды со школой. Предлагаемые взамен здания не подходят для образовательной деятельности, поэтому учебное заведение может закрыться. В заключение своей речи, представители школы попросили предоставить им другое помещение, подходящее для размещения там учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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