Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-20T15:24:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Педагоги, родители и ученики «Нашей школы» в Кирове обратились к Владимиру Путину. Кировчане записали видеобращение, в котором попросили президента спасти учебное заведение от закрытия. Дело в том, что более восьми лет назад помещение на Гайдара, 4а было передано администрацией города школе в бессрочное пользование. Теперь власти намерены вернуть здание, чтобы разместить там детский сад.

- В Кирове и Кировской области такая школа с альтернативной Вальдорфской системой обучения - одна, - пояснили родители. - И сейчас существование «Нашей школы» под угрозой, а все дело - в здании, которое мы занимаем. В нем хотят открыть детский сад, но нельзя решать проблему одних детей за счет других.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/715742" frameborder="0"></iframe> Родители и учителя «Нашей школы» в Кирове обратились к президенту.Видео: предоставлено «Нашей школой»! другой источник

Также кировчане отметили, что администрация города 6 июля расторгает договор аренды со школой. Предлагаемые взамен здания не подходят для образовательной деятельности, поэтому учебное заведение может закрыться. В заключение своей речи, представители школы попросили предоставить им другое помещение, подходящее для размещения там учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU