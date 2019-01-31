Школу на Гайдара планируют перевести в здание с саунами: «Если нас выселят, то это станет катастрофой для каждого ребенка»

Вот уже восемь лет педагоги и дети «Нашей школы» размещаются в здании на Гайдара, 4а. Помещение в бессрочное пользование передала учебному заведению администрация города. Единственное условие - поддерживать здание в хорошем состоянии. Педагоги и родители обещание выполнили. Вкладывали свои деньги, сами делали ремонт, покупали оборудование. Однако сейчас школу просят освободить помещение. Просторное здание планируют отдать под детский сад. А ученикам и педагогам частной школы предлагают переехать в бывший спортивный центр с саунами и душевыми на улице Крутикова.

«ВОКРУГ БЫЛА ПЛЕСЕНЬ И МУСОР»

История учебного заведения началась еще в 1997 году. Тогда на базе школы № 34 в Кирове появились экспериментальные классы, обучающиеся по Вальдорфской системе.

Каждый день занятие в школе начинаются с общего хораФото: Анна КРЮКОВА

- Вальдорфская педагогика - это педагогика, в центре которой находится ребенок, - поясняет завуч «Нашей школы» Татьяна Городилова. - Она занимается развитием ребенка согласно его природным способностям, в его собственном темпе. Большое внимание уделяется искусству, ручному труду, походам, музыке. Благодаря этой методике ученик не теряет интереса к учебе и всесторонне развивается. Школьников не приходится заставлять заниматься из-под палки.

Результаты эксперимента заинтересовали и педагогов, и родителей. Тогда в 2002 году они организовали Общественную благотворительную организацию «Наша школа», а в 2003 году открылось и само учебное заведение. Помещение для обучения на безвозмездной основе радушно предоставила администрация.

- Изначально здание находилось в плачевном состоянии, - вспоминает Татьяна Вениаминовна. - Полтора года помещение стояло пустым и его никто не ремонтировал. Здесь не было света, воды, батарей. Все было срезано и убрано. В подвале текла вода, стены были покрыты плесенью. Если бы оно простояло так хотя бы еще немного, то развалилось бы.

Здание на Гайдара досталось родителям и педагогам в плачевном состоянии. Фото: предоставлено «Нашей школой»

По словам учителей, всего в ремонт здания родители и педагоги вложили несколько миллионов рублей. Много делали сами: клали плитку по выходным, красили стены, выносили мусор. Однако почти сразу же после ремонта руководителю школы стали намекать, что скоро помещение придется освободить. К счастью, разговоры об этом на несколько лет стихли, но летом прошлого года в учебное заведение пришло уведомление о расторжении договора аренды.

- Нам удалось отстоять еще один учебный год, пока не найдено новое помещение, - отметила завуч школы. - Иначе был бы нарушен образовательный процесс. Но в июне мы должны освободить это здание.

С 2010 года «Наша школа» за свой счет ремонтировала зданиеФото: Анна КРЮКОВА

КУДА ПЕРЕЕЗЖАТЬ?

После такого известия в «Нашей школе» забили тревогу, стали обращаться в различные инстанции. Отправляли жалобы и депутатам различного уровня, и в Комитет по правам человека, и в Приемную президента. Ответы на обращение приходят однотипные: «Вам предложено здание для переезда».

Варианты других помещений руководству школы действительно поступают. Но пока ни один из них не подходит для размещения там учебного заведения. В том числе и здание на Крутикова, 2б, в котором администрация города уже проводит работы для переезда школы.

Администрация города поставила на Крутикова пластиковые окна. Фото: предоставлено «Нашей школой»

- Это помещение бывшего спортивного зала, - рассказала Татьяна Городилова. - Там недостаточно окон, есть сауны и душевые. Кроме того, в здании узкие лестничные площадки, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности. После переезда на Крутикова мы можем лишиться лицензии на образовательную деятельность и школа просто закроется.

Сейчас на Крутикова оборудованы сауны. Фото: предоставлено «Нашей школой»

ДЕТИ К ДРУГОЙ ШКОЛЕ НЕ ГОТОВЫ

Сейчас в школе обучается 54 ребенка с 1 по 9 классы. В том числе и дети с ограниченными возможностями. Возможно, уже в следующем учебном году им придется идти в новую школу. По словам родителей, для ребят это может стать настоящим ударом.

- Мы переехали из Коми специально, чтобы отдать детей в эту школу, - пояснила мама двоих детей Ольга Сюзева. - Это счастье для города, что здесь есть такое учебное заведение. Нам очень нравится человечное отношение к детям и к их детству. Радует и то, что вместе с детьми здесь воспитываются и родители. Мамы и учителя вместе рукодельничают, поют, приглашают специалистов по психологии, педагогике, натуральной медицине. Я не знаю, что будет, если мы не сможем отстоять школу.

Также и мамы, и папы отмечают, что все дети благодаря обучению в этой школе растут открытыми и приветливыми, не боятся задавать вопросы и выступать на сцене, легко общаются со взрослыми.

- В этой школе уже обучаются двое моих детей: старший - в седьмом классе, младший - во втором, - сообщила Оксана Лукьяненко. - В этом году сюда же пойдет учиться и мой третий ребенок. Могу сказать, что детям очень нравится. Даже летом ребята скучают по школе, ждут, когда снова начнется обучение. Все здесь, как одна семья. Если нас разлучат, это станет катастрофой для каждого ребенка.

Родители не готовы отдавать детей в другие школы. Фото: предоставлено «Нашей школой»Фото: Анна КРЮКОВА

По мнению родителей, закрытие «Нашей школы» приведет и к тому, что кировчане просто лишатся какой-либо альтернативы: не все согласны с нагрузками, которые сейчас дают другие общеобразовательные учреждения.

- Как говорит моя знакомая-педиатр, это самая «здоровье сберегающая» школа, - рассказала Татьяна Блохина. - Ее дочь закончила это же учебное заведение. Сейчас она работает учителем английского и немецкого.

«ГДЕ ГАРАНТИИ, ЧТО НАС НЕ ВЫСЕЛЯТ СНОВА?»

Для того чтобы понять, куда двигаться дальше, руководство школы пригласило на родительское собрание уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина и заместителя главы администрации Ларису Копысову. Представители власти пояснили, что ничего не имеют против частного образования, однако помещение на Гайдара действительно необходимо для размещения там детского сада.

- Наша обязанность - обеспечить всех детей, проживающих на территории Кирова, бесплатным дошкольным и школьным образованием, - сообщила Лариса Копысова. - Сейчас в городе огромные трудности с садиками даже для детей от трех лет, не говоря уже о тех, кому не исполнилось три года. Мы обследовали все здания бывших садиков с сохранной территорией и остановились на этом. Но взамен вашему учебному заведению готовы предоставить здание на улице Крутикова. Там все очень достойно. Кроме того, самые дорогостоящие работы администрация взяла на себя. В помещении уже установлены пластиковые окна, в ближайшее время будет решен вопрос с теплоузлом.

Чтобы решить проблему, руководители школы пригласили на собрание представителей властиФото: Анна КРЮКОВА

Педагоги школы в свою очередь также отметили, что не препятствуют созданию детских садов. Однако переехать на Крутикова не могут, иначе просто лишатся лицензии. Об этом в течение собрания неоднократно говорил и директор «Нашей школы» Антон Хохрин.

- Мы поставлены в безвыходное положение, - отметил Антон Николаевич. - В здании, куда нам предлагают переехать, нужно сносить все перегородки, которые идут на путях эвакуации. Нам буквально придется проводить там полную перепланировку и реконструкцию. Сами осилить такие работы мы не можем. Однако если мы их не проведем, то не получим лицензию и не сможем проводить образовательную деятельность. Если мы согласимся на здание, которое изначально не соответствует необходимым нормам, то наша школа превратится просто в кружок.

В бывшем спортзале на Крутикова недостаточно окон и плохое освещение. Фото: предоставлено «Нашей школой»

Кроме того, родителей учебного заведения волновал и другой вопрос: где гарантия, что после ремонта их снова не выселят из нового здания? Увы, ни этот вопрос, ни проблему с лицензией прокомментировать представители администрации не смогли. Однако отметили, что планируют и дальше работать над этой ситуацией.

- Я полностью согласен с вами, что переезд без возможности получения лицензии на образовательную деятельность равносилен закрытию учебного заведения, - согласился с родителями Шабардин. - Но могу также отметить, что самое большое количество обращений, которые ко мне поступают, связаны с нехваткой мест в детских садах. Не думайте, что речь идет о том, что мы планируем вместо вашей образовательной организации построить здесь торговый центр. Городу действительно нужны сады.

По мнению родителей, сейчас новое здание не соответствует нормам пожарной безопасности. Фото: предоставлено «Нашей школой»

В итоге во время собрания стороны пришли к тому, что необходимо создать рабочую группу, состоящую из активных родителей. В дальнейшем администрация города будет решать проблему с представителями этой группы.

ВО ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ МАТЕРИАЛА

На следующий день после собрания родители школы вместе с Владимиром Шабардиным побывали в здании на Крутикова. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области лично убедился в том, что ширина лестниц не соответствует норме, и в некоторых помещениях плохая освещенность.

После поездки родители приняли решение обратиться к уполномоченному по правам ребенка для того, чтобы он снова вместе побывал в здании на Крутикова вместе с ними, но уже с представителями ДМС, МЧС, Роспотребнадзора и МУП «Управление капитального строительства».

- Это нужно для того, чтобы специалисты уже на месте смогли принять решение, соответствует ли здание требованиям, предъявляемым к школам и сможет ли школа получить лицензию на образовательную деятельность, - пояснила мама одной из школьниц Ольга Разнер. - А это самый принципиальный вопрос и для Владимира Валерьевича Шабардина уполномоченного по правам ребёнка, так и для нашей школы.